No habrá atención al público en los bancos

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El gremio bancario indicó ayer que "no habrá atención al público" en las entidades financieras para cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno. "En comunicación con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, hemos confirmado que la única excepción será una dotación mínima necesaria para garantizar la atención de operaciones electrónicas y abastecimiento de cajeros automáticos, según se comunicará por las entidades", señaló La Bancaria.De ese modo, en un comunicado difundido tras el anuncio del presidente Alberto Fernández respecto del coronavirus, subrayó que "no habrá atención al público"."Convocamos a cumplir el aislamiento obligatorio a partir de las 00:00 de este viernes", remarcó el sindicato, que aclaró que a excepción de los integrantes de esa dotación mínima, "no hay que presentarse en el lugar de trabajo".Anteriormente, Fernández pronunció un histórico discurso para anunciar la decisión de decretar el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en todo el país y luego difundió una carta al pueblo argentino en la que afirmó que su "máxima responsabilidad es proteger a la sociedad". Allí, aclaró también que "se mantendrá el sistema de cajeros electrónicos y el traslado de caudales".