Coronavirus: en la Provincia hay 42 casos en estudio, 4 de ellos de Rafaela

Al actualizar la situación epidemiológica en relación a la pandemia producida por el coronavirus, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó anoche que hasta el momento se registraron 71 casos sospechosos de los cuales 28 fueron descartados. Mientras el único caso positivo es el que fue detectado el pasado sábado en la ciudad de Rosario, las autoridades reconocieron que se encuentran 42 casos en estudio a la espera de los resultados de los análisis, 4 de los cuales corresponden a la ciudad de Rafaela, 1 de Josefina y otro de Tacural, totalizando 6 en el departamento Castellanos.En tanto, otros 22 casos son de Rosario, 7 de la ciudad de Santa Fe y 1 en las siguientes localidades: Venado Tuerto,Recreo, Villa Gobernador Gálvez, Firmat, Villa Constitución, Sastre y Villa Mugueta. "Cabe destacar que todos los pacientes se encuentran en buen estado de salud", informaron desde el Ministerio de Salud en el reporte.Por otra parte, indicaron que desde ayer al mediodía funciona el 0800 555 6768, exclusivo para denuncias a personas o grupos que no están cumpliendo con las medidas de aislamiento social obligatoria en los casos que correspondiera.Además, esas denuncias se pueden realizar también en el sitio web: www.santafe.gov.ar/denunciacuarentena.También recordó que sigue funcionando el 0800 555 6549 exclusivamente para consultas y la página web www.santafe.gov.ar/coronavirus donde se pueden encontrar respuestas a preguntas frecuentes sobre coronavirus.El gobernador, Omar Perotti, ordenó además el cierre de shoppings durante el fin de semana largo, desde jueves 19 de marzo a las 24 horas hasta el miércoles 25 a las 0 horas.DESABASTECIMIENTOSO SOBREPRECIOSEn el día de ayer también se habilitó el sitio web www.santafe.gob.ar/precios-santafesinos/coronavirus, donde completando un formulario, se podrá denunciar a comercios que no cumplan con la normativa vigente de garantizar el debido abastecimiento de productos esenciales o bien remarquen indebidamente los mismos.SIN TRANSPORTE DEMEDIA DISTANCIAEn tanto, la Secretaría de Transporte de la provincia informó que ante la emergencia sanitaria, se suspenden los servicios de media y larga distancia desde las 0 horas del 20 de marzo hasta las 24 horas del 24 de marzo. Es decir que no habrá micros durante esos días entre Rafaela y la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. En tal sentido, se indicó que la medida alcanza a los recorridos de una distancia de 60 kilómetros o más, por lo que se mantendrá el servicio entre Rafaela y Sunchales y localidades cercanas.Asimismo, la Secretaría de Transporte aclaró que en ningún servicio los pasajeros pueden viajar parados, es decir que todos deberán viajar sentados. Además, se decidió incrementar las medidas de higiene en las unidades, terminales y punta de línea. Las unidades deberán incorporar y difundir información y las medidas de mitigación de la pandemia. La Secretaría de Transporte deberá monitorear el efectivo cumplimiento de las medidas con personal de inspección.Desde el Ministerio de Desarrollo Social reiteraron la recomendación para el cierre de clubes y la suspensión de actividades deportivas grupales en todo el territorio santafesino.PEROTTIDurante la mañana de ayer, el gobernador Perotti encabezó una conferencia de prensa en la que solicitó la colaboración a la dirigencia política santafesina. “En una situación de crisis es ineludible e indiscutible la presencia del Estado”, definió Perotti, y continuó: “El rol central que debe asumir el Estado en el resguardo sanitario y el impulso para la actividad económica hace esencial tomar las medidas” que ha tomado la Nación, y “que trataremos de ir acompañando y coordinando” en conjunto. "Es importante que todos tomemos dimensión del contexto en el que estamos, no solamente por la implicancia que esto va a tener desde lo sanitario, sino también desde lo económico", definió el gobernador.INVERSIONEN HOSPITALESPor su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, destacó que "vamos a arbitrar todos los medios para que la actividad del Estado no se pare y dé respuestas en todos los aspectos que el Estado debe responder" y en lo estrictamente sanitario adelantó que tanto el hospital de Villa Guillermina, como el de Coronda y algunos trabajos en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario se están “agilizando” para “tratar de que en los próximos 30 días estos tres hospitales estén en funcionamiento", manifestó.En este contexto, el ministro de Salud, Carlos Parola, adelantó que "ayer hicimos una compra importantísima" de insumos. "En semanas anteriores se hicieron compras en menor escala. Y ya recibimos el pedido por parte de la Policía de lo que necesitan y a la brevedad se hará entrega (de esos materiales) para que puedan trabajar con total normalidad".