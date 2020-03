En el Registro Civil se restringe la atención

La Dirección General del Registro Civil restringió la atención al público desde ayer, una medida adoptada en virtud de la situación de emergencia sanitaria que es de público conocimiento y en cumplimiento de los decretos del Poder Ejecutivo Provincial Nº 213/20 y 264/20.

La atención será normal para la realización de trámites de nacimientos y defunciones; en tanto, que los restantes se suspenderán, excepto que el ciudadano acredite urgencia.

Asimismo, se suspenden los turnos otorgados para trámites de DNI y Pasaporte, uniones convivenciales, confección y entrega de DNI y pasaportes, emisión de actas, certificados de supervivencia y de domicilio, autorizaciones de viajes, y certificaciones; excepto que el ciudadano acredite urgencia.



MATRIMONIOS

Los matrimonios se suspenden a partir del 25 de marzo; en tanto que los previstos hasta el sábado 21 de marzo podrán ser reprogramados o celebrados conforme la disponibilidad de personal y las particulares situaciones que los mismos revisten. En todos los casos el acceso a las ceremonias se limitará al mínimo indispensable, es decir, los contrayentes y los testigos de ley.

Además, se suspende el otorgamiento de nuevos turnos de Matrimonio y los previstos después del 25 de Marzo deben reprogramarse llamando a la oficina donde lo solicitaron.



NACIMIENTOS

Se inscribirán los que sean estrictamente necesarios, recordando que el plazo legal para la registración es de 40 días de producido el mismo. En todos los casos se solicitará coordinar previamente un turno para la atención y que concurran a realizar el trámite sólo aquellas personas que resulten indispensables.

En el caso de los hijos cuyos progenitores no están casados, o que lo estén y sea el primer hijo en común, deben concurrir ambos a inscribir al recién nacido; si los progenitores están casados entre sí y no fuera el primer hijo en común, sólo debe asistir uno de ellos.

El recién nacido no debe acudir en ningún caso, atento que no se realizará la identificación del mismo (DNI 0 año).



DEFUNCIONES

La atención es normal en las ciudades de Santa Fe y Rosario. En el resto de las oficinas se inscribirá según disponibilidad de personal.



CAJA DE JUBILACIONES

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe informó que hasta el 31 de marzo restringirá su atención pero en el caso de las delegaciones de San Justo, Rafaela y Venado Tuerto indicó que permanecerán cerradas.

Por otras consultas, los interesados podrán comunicarse al 0800 444 3734, por whatsapp al 342 5 128 800, o vía correo electrónico a: [email protected]



API

La Administración Provincial de Impuestos (API) ha dispuesto una serie de medidas a fin de minimizar la circulación de personas en sus diferentes dependencias. Se restringirá temporalmente -y hasta nuevo aviso- la atención al público, debiendo los contribuyentes solicitar turnos (para Rafaela, al 03492-425071 o al mail [email protected])

a la vez que solicitó utilizar los medios de pago electrónicos habilitados.