Oreja de Negra puso manos a la obra y produce barbijos

Mientras muchos aumentan desmesuradamente el precio de los insumos que demanda la población para prevenirse, ya sea del dengue o del virus del COVID-19, hay otras personas que ponen lo mejor de sí en beneficio de la comunidad.Por estos días el alcohol en gel, los repelentes y barbijos son prácticamente imposibles de conseguir y esto genera mucha preocupación en la ciudadanía que se siente desprotegida.Oreja de Negra se transformó hace poco tiempo en una Cooperativa textil, y esto fue a partir del empeño, esfuerzo constancia de sus integrantes.Estas mujeres viendo la necesidad de barbijos que hay y sobre todo la que puede haber en los próximos meses, se pusieron a diseñarlos y confeccionarlos. Desde sus casas se distribuyen las tareas, -para respetar la distancia social y el no aglomeramiento de personas en un mismo lugar-, y ponen manos a la obra. Ya han fabricado 800 barbijos.Graciela Meolans, una de las integrantes de Oreja de Negra, cuenta que “esto surge de la necesidad ya que hay muchísima gente que que está demandando barbijos y en la ciudad hay escasez, y también en los alrededores, porque hemos tenido pedidos recientes de la ciudad de San Justo, de Hersilia. A partir de ahí decidimos que era una manera de colaborar y pusimos nuestros conocimientos en marcha y comenzamos a trabajar inmediatamente”.Respecto a cómo ponen en marcha el operativo barbijos, señaló que “diagramamos, cada cual se queda en su casa y todas hacemos lo nuestro desde acá, no hay logística, las chicas van a venir acá a mi casa a retirar el corte que estoy haciendo yo y se lo van a llevar a sus casas con las medidas de higiene correspondientes. Les enseñamos a todas cómo es la manera de limpiar las máquinas, de limpiar el espacio donde van a trabajar y así lo vamos a hacer para hacer un producto de calidad y que sirva para esta circunstancia”.Graciela contó que tienen en proceso alrededor de 800 barbijos y que extreman las medidas de higiene para cumplir con todo lo que se pide.“Las medidas de seguridad que adoptamos son, la limpieza de la máquina en general, que no tenga pelusa ni resto de ningún otro trabajo anterior, que no largue aceite; además desinfectamos la zona con la dilución de alcohol y agua correspondiente, 70 de alcohol 30 de agua y nos lavamos muy bien las manos antes, durante y después de trabajar”, explicó Graciela.La Cooperativa Oreja de Negra tuvo un gran respaldo en todo el proceso de consolidación a partir de los programas municipales y por eso también son tenidas en cuenta en medio de esta situación de emergencia sanitaria, en donde se requiere del aporte de todos.“La gente de la municipalidad fueron los primeros que se acercaron a nosotros a decirnos que nos necesitaban, así que acá estamos trabajando. Hoy abocadas a esto somos 15 aproximadamente, porque tenemos otra parte de las chicas que están al frente de otros trabajos que teníamos ya comprometidos, pero si la necesitamos se dejará lo otro a un lado y todas nos pondremos a hacer más barbijos”, dijo Graciela.UN GRAN APORTEES INTERNETAcerca de cómo aprendieron a hacer los barbijos que se necesitan para estas circunstancias, Graciela explicó que “gracias a Dios existe internet que nos orientó muchísimo con las medidas y con la tela que se usa, pero además tenemos contacto con gente de la medicina que también nos ayudó bastante”.