En Rafaela, confirman 137 casos de dengue

El flamante director Epidemiología del Nodo Salud, Dr. Roberto Vitaloni, confirmó que en Rafaela hay 137 casos positivos de dengue. En el marco de su habitual conferencia de prensa para dar un informe sobre la situación de salud, aclaró que "el dato estadístico no significa que no haya más casos, sino que este es el número oficial a partir de los resultados de laboratorio". El funcionario agradeció el trabajo que viene llevando adelante la médica infectóloga Sandra Cappello, al equipo de bioquímicos del hospital, y a los equipos de salud y voluntarios que hacen el trabajo en el territorio.Vitaloni le pidió a la población que dedique el próximo fin de semana largo a limpiar sus patios, hacer el descacharrado indicando que esta es la única manera en la que se combate al dengue. “Si bien hay políticas públicas que se están llevando a cabo con la fumigación y refumigación de las zonas, vemos que los nuevos casos aparecen en esos mismos sectores. Hay que evitar la reproducción del mosquito ya que es la única medida que podemos tomar”.El médico dijo que se está estabilizando el número de casos pero que no hay que relajarse, ya que las condiciones ambientales son favorables para que haya mosquitos y precisó que en relación a otros años el número de personas afectadas fue mayor y esto está directamente vinculado a la falta de descacharrado.En tanto, ayer por la tarde en el Salón Verde del municipio se desarrolló una reunión de la Junta Municipal de Protección Civil, Defensa Civil a la que se sumó el intendente Luis Castellano y funcionarios de su gabinete. En el marco de la emergencia sanitaria que hoy tiene la ciudad y que será refrendada este jueves por el Concejo, la preocupación de las autoridades locales es los casos de dengue que siguen apareciendo y la falta total de responsabilidad por parte de la población a la hora de limpiar sus patios y descacharrizar para evitar la proliferación de mosquitos portadores de dengue.En el encuentro se planteó la necesidad de implementar medidas extraordinarias para enfrentar este problema sanitario, en donde hay que comprender que en Rafaela hoy el problema es el dengue, con 137 casos confirmados a través de laboratorio.El secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, explicó que se va a actuar en consecuencia en virtud de evidenciar que las campañas de concientización no surgieron efecto, ya que se van replicando los focos de dengue donde se habían efectuado los bloqueados y se intervino sanitariamente.“Esto que está pasando con el dengue y con los nuevos casos que van apareciendo, nos demuestra que todos los bloqueos y fumigaciones que se realizaron no alcanzaron. Necesitamos imperiosamente que la gente colabore con el descacharrado, que si van agentes municipales los dejen entrar”, manifestó Postovit. Y agregó que se va a conformar una brigada especial, integrada por personal de gabinete y empleados municipales, que van a estar debidamente identificados y van a ir domicilio por domicilio.INTENSIFICAN ACCIONESTras el paro de trabajadores municipales del martes y miércoles dispuesto por la Festram ante la falta de acuerdo salarial, desde este jueves la brigada especial comenzará a trabajar para lograr el descacharrado en barrios en donde hoy la situación sanitaria por dengue es complicada: Los barrios en donde se iniciarán están nuevas acciones son: Sarmiento, Alberdi, Villa Rosas y Belgrano, donde se reforzarán los bloqueos.Cabe señalar que en la reunión realizada ayer por la tarde, se le solicitó a las instituciones que integran la Junta Municipal de Protección Civil, ofrecer voluntarios para integrar esta brigada y de este modo potenciar las tareas. A estos voluntarios se los estará capacitando.“Es importante ganar tiempo ya que hoy el clima con la última lluvia ,generó condiciones propicias para que nuevamente se acumule agua en distintos recipientes u objetos. Por eso le pedimos a los vecinos que revisen sus patios, porque es muy importante en esta lucha evitar juntar agua en lugares donde se generan las larvas de los mosquitos que transmiten el dengue”, subrayó Postovit.En cada oportunidad que se habla de esta enfermedad, los especialistas enfatizan la importancia de evitar que el mosquito se reproduzca y se críe en el hogar, por eso aquí también es necesario tener conciencia social.