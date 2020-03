Fernández recibió el respaldo de la oposición para un aislamiento total

BUENOS AIRES, 19 (NA).- El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una reunión en Casa Rosada con los principales referentes de la oposición, quienes le expresaron su respaldo en caso de decretar el aislamiento generalizado de la población para intentar frenar el crecimiento del contagio de coronavirus, que ya suma 97 casos en el país.

"La decisión del Gobierno es tomar todas la medidas que sean necesarias para evitar que la curva de casos crezca", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al ser consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de una cuarentena para todos.

Rodeado de dirigentes de la oposición, el líder del Frente Renovador agregó: "Si tenemos que profundizar el aislamiento, lo vamos a hacer, porque el éxito del Gobierno pasa por evitar los contagios".

Las palabras de Massa resonaron en el marco del análisis que por estas horas realiza el Presidente sobre la cuarentena general, que hoy será expuesta ante los gobernadores de los 24 distritos. De ese encuentro, podría salir una determinación que restrinja el movimiento de los argentinos en pos de evitar el contagio, una medida nunca antes tomada en el país.

"Lo más importante que le queremos transmitir a los argentinos es que acá en esta etapa no hay gobierno y oposición. No hay grieta. Todos le hemos dado nuestro respaldo al Presidente, nuestro compromiso de habilitar las herramientas, toda la fuerza para que sientan que más allá de la políticas partidarias hoy todos tenemos que estar unidos", enfatizó Massa, junto a Mario Negri (UCR), Cristina Ritondo (PRO), Maximiliano Ferraro Coalición Cívica) y Eduardo "Bali" Bucca (Interbloque Federal), entre otros.

Por su parte, el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio ratificó que la oposición le manifestó "todo el respaldo" al Presidente "para las medidas que deba tomar" y que le presentaron "proyectos e ideas". "Hemos ratificado la centralidad en las decisiones. Cuando se está en emergencia tiene que haber centralidad. El Presidente tiene todo nuestro respaldo para las medidas que deba tomar, ofrecimos proyectos e ideas que se han presentado", señaló Negri.

El diputado Bucca, en tanto, le sugirió al jefe de Estado "extender la cuarentena a todo el territorio nacional", y expresó: "Aislarse es hoy la única vacuna que tenemos para evitar la propagación del virus".

Del encuentro, que Fernández encabezó junto al ministro de Salud, Ginés González García, en el Salón de las Mujeres del Bicentenario, por más de una hora y media, participaron también Martín Lousteau, Luis Naidenoff (UCR), José Luis Ramón (Unidad y Equidad federal), Humberto Schiavoni (PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Romina Del Plá y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda).

También estuvieron, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros Eduardo De Pedro (Interior), Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Agustín Rossi (Defensa).



CON GOBERNADORES

Fernández recibirá hoy en la Quinta de Olivos a todos los gobernadores del país para coordinar los pasos a seguir en materia de prevención del coronavirus, en medio de la posibilidad de que se defina extremar el aislamiento de la población.

La reunión, que fue pautada para las 17:00 y donde el jefe de Estado estará acompañado por gran parte de su Gabinete de ministros, tendrá como objetivo resolver acciones para evitar que se disparen los casos de coronavirus en el país. Se espera que Fernández traslade a los mandatarios provinciales la información que maneja el Gobierno sobre el desarrollo del coronavirus y analice con ellos de las posibles próximas medidas.

También el mandatario buscaría llevar tranquilidad a los gobernadores frente a la preocupación por la caída de la actividad económica en sus distritos, que en muchos casos los obligará a solicitar ayuda financiera extraordinaria de Nación.

Los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suarez, y Raúl Jalil de Catamarca, participarán a través de una teleconferencia, ya que el primero cumple una cuarentena decretada por él mismo para todo aquel que ingresa a la provincia (haya o no salido del país) y el segundo por encontrarse en aislamiento obligado tras el regreso de un viaje a Canadá.

En la previa al encuentro circularon rumores acerca de que se podría decretar una cuarentena más estricta, similar a la implementada por los países europeos más castigados, o a la recientemente instaurada por el gobernador Jorge Capitanich en Chaco.

En todos esos casos sólo funcionan guardias mínimas del Estado (salvo en el servicio sanitario), comercios abiertos sólo para el expendio de alimentos y medicamentos, y patrullajes en las calles para instar a los vecinos que permanezcan en sus hogares.