Cande Tinelli aprovechó la cuarentena para presentar a su novio futbolista

El rumor sobre el nuevo romance de Cande Tinelli con un jugador de fútbol había comenzado a circular hacía varios días. Pero fue ella misma quien, en medio de su cuarentena, el pasado martes decidió blanquear el noviazgo con una foto en la que se la ve abrazada a joven en cuestión.“Alta cuarentena #mequedoencasa”, escribió la cantante sumándose a la campaña contra el coronavirus que están haciendo varios famosos, y subió una imagen que no deja lugar a dudas del buen momento sentimental que está atravesando junto al futbolista, señaló Teleshow.¿Quién es el nuevo amor de Cande? Se llama Federico Giuliani, tiene 29 años, es oriundo de la ciudad de Rafaela y juega en el equipo de Belgrano de Paraná, un club que participa del Torneo Federal B. Por lo que se sabe, el joven habría llegado a la vida de la cantante a través de otro futbolista, Lisandro López, del Club Atlético Boca Juniors, que es el actual novio de su hermana Mica. Y la habría conquistado a través de las redes sociales.De esta manera, Marcelo Tinelli, titular de San Lorenzo y actual presidente de la Superliga, acaba de incorporar a dos futbolistas a su familia. Y, aunque ninguno de ellos lleva la camiseta del club de sus amores, el conductor está contento de ver a sus hijas felices.En enero de este año, Cande había sido vista nuevamente en Punta del Este junto al empresario Lucas Bonomi, con quien había terminado su relación a mediados de 2018 después de un año de noviazgo. Pero la reconciliación no funcionó. De hecho, ella nunca aseguró haberle dado una segunda oportunidad a la pareja, a pesar de que las fotos hablaban por sí mismas.Lo curioso, sin embargo, es que en agosto del año pasado el hermano de Lucas, Mika, comenzó a salir con la hermana de Cande, Juanita. De hecho, la joven debutó como modelo en el Buenos Aires Fashion Week, desfilando para la marca de sus suegro, Federico Bonomi. O sea que, de una u otra forma, todos siguen siendo familia.Días atrás, Cande había utilizado sus redes sociales para mostrar un nuevo cambio de look. “La vida es una”, escribió entonces junto a una foto en la que se la veía con el costado de la cabeza rapado. Y, como siempre, despertó muchísimos comentarios positivos, como negativos. Sin embargo, a esta altura, la cantante ya no se preocupa por los haters.)“La verdad que de chica, de adolescente, apenas entré en el mundo de las redes sociales me importaba un montón. Y me parece que es eso, cada vez más te das cuenta de que es un juego. La vida es esto que pasa acá y no son las redes sociales. No tenés ni idea quién está hablando, uno se engancha del comentario malo y siempre hay mil cosas buenas”, había reconocido Cande a fines del año pasado.Y reconoció que tuvo que aprender a sobrellevar todas estas situaciones para poder lanzar su carrera de cantante. “Se fue dando de a poco, me daba mucha vergüenza y tuve que trabajar un montón. Me gustaba cantar pero de eso a esto, la verdad que no lo pensaba. Tomé clases de canto de chica, me empecé a copar, a perderle el miedo, a laburarlo”, había asegurado tras sus primeras presentaciones con el pseudónimo de Lelé.