Recitales vía streaming, o cómo la música encontró la vuelta a la cuarentena

"No existen espacios vacíos si hay música de por medio. Gracias a todos quienes nos acompañaron hoy desde sus casas. Juntos somos más fuertes. Los queremos”, posteó Juanes en su cuenta oficial de Instagram. La leyenda fue ilustrada con un video en el que se lo vio cantando y tocando la guitarra junto a Alejandro Sanz y una banda en la que no faltaron músicos, como en cualquier show en vivo, desde Miami, pero con el público del otro lado de la pantalla y en cualquier parte del planeta Tierra. “La gira se queda en casa” fue el nombre de la iniciativa vía streaming que encabezaron el colombiano y el español, una de las tantas propuestas que van asomando a medida que avanza la cuarentena para evitar la propagación y el contagio del coronavirus.Chris Martin, el cantante de Coldplay, también se unió esta semana a la propuesta anglosajona “Together, at home” a la que se irán sumando otros artistas en los días que vienen. Llama la atención ver los hilos de la producción, cómo todo se va confirmando de un día al otro sin maquillaje y sin intermediarios. Con esa espontaneidad, el cantante británico fue devolviendo con canciones los pedidos de sus fans, que llegaban en directo a su cuenta de Instagram, con más de 10 millones de seguidores. Desde España, Ismael Serrano hizo lo propio este martes 17 de marzo, también invitando a que los fans pidan y sugieran. El viernes, anterior, desde Buenos Aires, también Juana Molina se unió a la movida online, dando un show virtual, después de anunciar que suspendía su presentación en vivo por razones obvias.En las próximas tres semanas, por lo menos, no habrá ni recitales, ni festivales, ni obras de teatro, en vivo y con público presente. Las medidas de prevención y cuidado se están tomando en todo el mundo y así es que incluso grandes festivales como el Coachella en Estados Unidos o el Lollapalooza en Argentina se pasaron, para octubre el primero y para noviembre el segundo. Para hacerle frente a la situación que económicamente detiene la industria del espectáculo y genera pérdidas materiales, los artistas de diferentes estilos se unen y producen en línea, con las redes sociales como principal soporte.Alejandro Lerner, desde su estudio de grabación El Pie, invita por estos días, a un interesante ciclo. “Entre todos” está compuesto de conciertos virtuales “para levantar las defensas” que, además de músicos amigos, incluyen la participación de un terapeuta (podría ser José Abadi), un filósofo, un infectólogo y hasta una astróloga. “Para acompañar a la población en tiempos de coronavirus” es la consigna de Lerner que comenzaría a tomar forma el próximo fin de semana. El músico y productor baraja la presencia de Sandra Mihanovich, La Beriso y Los Tekis, y en conversación con Rubén Suárez en Radio Latina expresó: “Para todos los artistas del mundo que nos suspendan un concierto o una gira es recontra doloroso, no solamente porque es una fuente de trabajo sino porque es lo que nosotros necesitamos hacer espiritualmente”.Desde su lugar, el autor de “Todo a pulmón” analizó la situación y frente a la crisis optó por ofrecer sus canciones a través de sus redes, sumando voluntades y talentos. Cuando le preguntaron cómo surgió la necesidad de concretar esta idea, Lerner contó: “Me pegó como las canciones que me pegan un golpe en el pecho y sentí que tenía algo para hacer. Estamos en un momento en el que nos están diciendo todo lo que no podemos hacer y a mí se me ocurre que algo sí podemos hacer, y una de esas cosas es seguir aprendiendo, y para seguir aprendiendo hay que escuchar, hay que preguntarles a los que saben, tenemos que tener un espacio para poder preguntar y se me ocurrió esto”.Otro grande de la música argentina que se suma a los shows virtuales es Fito Páez, quien tuvo que suspender el viernes pasado un concierto en el Hipódromo de Rosario. El músico estaba por presentar allí La conquista del espacio, su nuevo disco (con novedosas colaboraciones como las de Lali Espósito y Hernán Coronel de Mala Fama) y también iba a festejar ahí su cumpleaños 57. Como la cuarentena le ganó de mano, Fito ya anunció a través de sus redes un concierto vía streaming para este viernes 20. Todavía no se sabe la hora y si estará solo o con su banda, pero está claro que este viernes, el rosarino sale o sale.La música clásica también apuesta al streaming. Bajo el slogan “Si tú no vienes, la música vendrá a ti”, la Filarmónica de París pone a disposición todos los antiguos conciertos disponibles en su aplicación, además de variadas listas musicales. Desde su web, también se puede acceder a una visita virtual de su Museo de la Música. Por su parte, la Ópera de París, también cerrada en estos momentos, expone en su sitio web una programación de ópera y de ballet vía streaming.Desde Nueva York, el prestigioso Metropolitan Opera, puso a disposición sus producciones, a partir de esta semana y sin costo para quien visite su website. El arte no tiene límites y así lo entendieron quienes dirigen la Ópera de Viena y de Múnich que siguen el mismo camino y la Ópera de Estocolmo, que difundió en directo Las Walkirias de Wagner, durante cinco horas, con entreactos incluidos. Otro espectáculo imperdible, y que suele tener costo, es el de la Filarmónica de Berlín que dio libre acceso durante un mes a su “Digital Concert Hall”. Si tener que entregarse al confinamiento obligatorio por unas semanas, sirve para ver y escuchar a una de las mejores orquestas del mundo, algo bueno habrá sucedido.