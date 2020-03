Salió el divorcio de Claudio Caniggia, pero Mariana Nannis apelará

Mariana Nannis y Claudio Caniggia ya están oficialmente divorciados y en días saldrá la sentencia firme. Sin embargo, la ahora ex pareja, está muy lejos de cerrar un capítulo. Carlos Broitman, abogado de la mamá de Axel, Alex y Charlotte, confirmó a Teleshow que su clienta apelará.Además, el letrado explicó: “Ya iniciamos la mediación de división de bienes”. Según el pedido de la querella en el marco del divorcio el ex futbolista dijo poseer solo un inmueble, por lo que Nannis lo acusa de “estafa" y en el texto que envió a la Justicia asegura que su ex poseía otros bienes que estarían a nombre de terceros, a quienes ella directamente llama “testaferros”.“Siempre supe de la existencia de sus testaferros, nunca quiso informarme del dinero que cobraba por fuera de los contratos, como negocios que sabía que existían pero cuyos pormenores desconocía. A pesar de ello, siempre creía que en la instancia final de la pareja, como la que hoy transitamos, él actuaría de buena fe, valorando mis años de dedicación a la familia, al hogar y a él, tratando de hacer que supere sus adicciones y malas compañías, pero no fue así”, dice en palabras de la mediática en un fragmento el texto.Luego, agrega: “En el marco del juicio de divorcio, al momento de denunciar los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal solo denunció un inmueble que figura bajo mi titularidad. De la mera lectura del escrito que se acompaña, se trasluce a voluntad de sustraer los bienes de la sociedad conyugal que se hallan a nombre de terceros, pues por momentos menciona bienes en plural”.“Fui víctima de estafa porque sustrajeron bienes gananciales de mi patrimonio”, continúa, a la vez que lo acusa de “administración fraudulenta” y asegura que posee al menos cuatro departamentos en un complejo de Puerto Madero que estarían a nombre de un testaferro.También asegura que el Pájaro realizó varios negocios millonarios en el marco, según el escrito, de una “asociación ilícita” y dice tener un pen drive y diferente material probatorio que encontró en la casa que compartían.Por otro lado, y dado que durante el último mes ella estuvo unos días en Buenos Aires, rige desde marzo una restricción perimetral para impedir que el ídolo deportivo esté a menos de cien metros de su ex, según había explicado a Teleshow Gonzalo Díaz Cantón, ex abogado de la rubia.A fines del año pasado tras su visita al living de Susana Giménez, Nannis denunció a Cannigia por “lesiones agravadas y aborto sin consentimiento”. “Ella teme por su integridad física en la Argentina”, aseguraron en ese momento a este sitio desde su entorno.“Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo”, había relatado la rubia a Involucrados en su última visita al país en noviembre del año pasado, recordando algunos de los episodios violentos que había vivido con su ex.Días antes había anticipado: “Ya lloré 30 años y no pienso llorar más. Ahora lo que me toca hacer son todas las denuncias pertinentes que tengo que hacer para recuperar mi dignidad, porque es indigno y humillante que te hagan estas cosas. Y después, proteger a mis hijos, porque mis hijos son mi familia”.La primera vez que ella se refirió a lo que había vivido con su ex marido fue en la entrevista que dio a Susana. “(Caniggia) Me empezó a tirar trompadas a la cara. Me decía: ‘Hija de puta, te voy a matar’. Me levanté como pude, toda golpeada, y me fui al living. Mientras, él me gritaba: ‘Callate, hija de puta’... En Marbella me hizo de todo, por eso lo tuve que internar, no tiene control. Nunca tuvo control", relató.