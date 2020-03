Clases online gratuitas ofrecidas por artistas

Por Nieves Otero





Con el avance del coronavirus miles de personas, obligadas o por decisión propia, entraron en cuarentena. Los centros educativos permanecerán cerrados por catorce días y desde el Ministerio de Salud pidieron no asistir a lugares concurridos. En medio de este marco, un grupo de aristas se unió y decidió ofrecer clases abiertas de manera online y gratuita.

Fer Dente desde Buenos Aires y Gerónimo Rauch desde Madrid son algunos de los maestros que ofrecerán sus charlas a través de la plataforma que acaba de lanzar Go Broadway, el programa que work shops destinado a jóvenes artistas por el que ya pasaron Karina la Princesita y su hija Sol, Facundo Mazzei y Vida Spinetta, entre otros. A la vez que cada uno desde su ciudad y en su situación intenta poner, como millones de personas en el mundo, su granito de arena para que la enfermedad no avance.

“La unión es importante en todo momento, lo practico a diario más allá del escenario", destacó el ex Bailando en diálogo con Teleshow y se refirió a los días que transita el país y el mundo: “Este momento con una situación que nos atraviesa todos y nos pone en una situación igualitaria a nivel mundial, hay mas predisposición a responder al llamado de unión”.

Aunque el actor no debe permanecer en cuarentena ni aislado ya que no viajó al exterior en el último tiempo ni está en los denominados grupos de riesgo, sí toma ciertos recaudos: “Respeto las medidas que dieron desde el ministerio, trato de evitar contacto masivo y hacer lo mínimo e indispensable, trato de no moverme de casa”.

Gerónimo Rauch vive en Madrid con su hijo y su mujer, allí la situación ante el avance de la pandemia llegó a estar más complicada: “El primer día que dieron la orden de cerrar escuelas y espacios cerramos nuestra escuela de yoga, mi hijo dejó de ir al cole y nos recluimos en nuestra casa, tranquilos. La paranoia empezó después, cuando no había cosas en los súper”.

Sin desesperarse, aprovechó estos días: “Ahora está la calma mas restaurada y empezó la etapa de creatividad donde empecé a hacer videos en vivo y subo canciones en un segmento que se llama #DesdeCasa, le pido a artistas que me acompañen, amigos de Los Ángeles, España, Inglaterra y Argentina... para mantenernos entretenidos y que la música nos salve en un momento de oscuridad”.

Y justamente por eso compartirá su conocimiento a través de una clase que dará el sábado a las 21.00 (hora Argentina). “Voy a hablar del intérprete, de adueñarse de una canción, por ejemplo en los musicales, donde las canciones ya las interpreto mucha gente y donde lo que te hace diferente es cómo la interpretás y la llevás tu terreno", explicó el ex Mambrú.

La clase de Dente que podrá verse esta noche, en cambio, tendrá que ver más con lo que él mismo definió como una “charla o reflexión mentoria”: “Va para quienes empiezan un camino de formación, es sobre la inserción laboral en el plano local e internacional y cómo y dónde poner el foco para que la ansiedad del mundo en que vivimos que pide resultados inmediatos no cuarteen la posibilitad de desarrollarte como artista".

La idea de brindar clases online y gratuitas en medio de las medidas preventivas para frenar el avance del coronavirus, fue de Valentina Berger, creadora de Go Broadway: “La idea veníamos desarrollándola pero ante todo lo que pasó, la activamos rápido. Es para que media hora por día descansen su corazón, sus cabezas y se olviden de lo que pase en este mundo tan loco que estamos viviendo”.

Ella además reside en Nueva York y es productora teatral. Los días allí no fueron fáciles: “Fue triste, de un momento a otro Broadway apagó sus luces, pero creo que fue la mejor medida que podían tomar las autoridades para mantener a todo el mundo seguro y de estas semanas de silencio va a salir mucho trabajo, dicen que Shakespeare escribió sus mejores obras durante la plaga”.

En estos catorce días, además de Dente y Rauch darán clases Luis Salgado, Sammi Cannold, Alice Riplay, Marcelo Velasco Vidal, Juan Álvarez Prado y Mercedes Bassi, entre otros.