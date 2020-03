Las sanciones a Acuña y Kummer

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer las sanciones de los partidos jugados el fin de semana por el torneo Regional Amateur, por la primera fecha de la segunda fase.En este caso, involucran directamente a jugadores que no podrán estar en el partido entre 9 de Julio y Ben Hur, cuando se reanude el certamen. Sebastián Acuña, del "9", recibió dos fechas de suspensión por la expulsión ante Brown de San Vicente; mientras que Luciano Kummer, de Ben Hur, deberá purgar una fecha por la expulsión frente a Atlético San Jorge.CAMBIO DE DT EN CHACO FOR EVERLas flojas producciones futbolísticas durante todo el 2020 y los últimos dos empates derivaron en la salida de Norberto Acosta como DT de Chaco For Ever, protagonista de la Zona A del Federal A.La gota que rebalsó el vaso fue el 0 a 0 del domingo como local ante Defensores de Villa Ramallo (23ª fecha), donde el equipo prácticamente no pateó al arco en el mismísimo “Gigante”. Así, este lunes por la noche el presidente Héctor Gómez le comunicó a Acosta que los dirigentes no querían que siga al frente del plantel. Y se arregló su salida. Acosta dirigió durante 21 partidos al equipo en el Federal “A”, con 10 triunfos, 5 empates y 6 derrotas.