Ante la pandemia, varios extranjeros deciden irse

La suspensión de la Liga Nacional por la crisis sanitaria a partir de la epidemia mundial del coronavirus, desarticuló los planes futuros de todos los equipos del torneo. A su vez, muchos de los foráneos que participan en la competencia están tomando la decisión de retornar a sus lugares de origen para estar con sus familias. Pero no todos desean regresar, a la vez que algunos otros quisieron quedarse en el país, aguardando a que empiece de nuevo el certamen.En un relevamiento del sitio Básquet Plus, este es el panorama: Argentino: es muy probable (aún no está confirmado) que Anthony Kent no siga en Argentino.Atenas: sus cuatro extranjeros, Spencer, Robinson, Moore y Longoria ya dejaron la Argentina y fueron a sus países de origen.Boca: es otro de los equipos que permitió la partida de su extranjero, Kyle Washington.Bahía Basket: los bahienses dejaron ir a Weatherington, Martin y Lynch.Comunicaciones: todos los foráneos de los mercedeños se mantendrán en el país.Estudiantes: tanto Nzeakor como Lufile volverán a Canadá y Estados Unidos.Ferro: todo el plantel permanece en el país.Gimnasia: de momento se quedarán, pero todo es día a día.Hispano: de momento se quedarán, pero todo es día a día.Instituto: de momento se mantiene en el país Sam Clancy. Germain Jordan fue cortado.La Unión: está analizando la situación pero antes de fin de mes es muy probable que libere a sus 3 extranjeros. No puede hacerlo ahora porque los vuelos de cabotaje están suspendidos.Obras: de momento se mantienen en el país.Olímpico: la situación es día a día. Por ahora se quedan.Peñarol: Harris y Johnson están viendo de qué manera se van del país. Nash y Talbot acordaron el miércoles en horas del mediodía seguir sus pasos.Platense: por ahora no se tomó ninguna determinación.Quimsa: todos los foráneos se quedarán en el país por el momento.Regatas: El club les dio la libertad de decidir por cuenta propia qué hacer. Adonys Henriquez se irá a Estados Unidos y todavía no se sabe si volverá. Smith todavía no saben si se va o se queda.San Martín: ambos extranjeros (Fuller y Fitzpatrick) se quedarán en Corrientes. McClenton fue cortado.San Lorenzo: seguirán todos en el país.ASEGURAN QUE TERMINARA EL TORNEOEl regreso de la Liga Nacional de básquet tiene en vilo a todos los deportistas y, más allá de que actualmente no están dadas las condiciones para hacerlo, es una posibilidad de que lo hagan en algún momento. Si bien la última palabra la tiene el Estado Nacional y quedó claro cuando, en el mismo día, prohibieron el ingreso de público al juego de semifinales entre Quimsa y San Lorenzo por la BCLA, los dirigentes del torneo no pierden las esperanzas de que la situación mejore y puedan retomar el curso normal.Gerardo Montenegro, presidente de la AdC, dejó en claro que la idea de la organización es terminar en algún momento la temporada: “Vamos a tomar en cuenta todo para volver. Si estaba previsto terminarla en junio y lo tenemos que hacer en diciembre la terminaremos en diciembre, si no en noviembre o en enero, pero en principio tenemos que terminar nuestra liga. En el medio de esto nos tenemos que poner de acuerdo de qué manera vamos a enfrentar las consecuencias económicas de esta decisión”.La forma en la que regresará la liga no está definida por el momento ya que, en estos días, la prioridad pasa por otro lado: “Primero tenemos que definir la fecha, si no podemos volver en abril lo haremos más adelante, y recién ahí podremos decidir cómo volveremos. Al ser un stand by, cuándo pensamos retomar y cómo lo vamos a hacer, todavía no lo sabemos, es algo que está sin definirse”.“Estamos evaluando todo para ver cómo volvemos los primeros días de abril y, en el caso de no poder volver, estamos viendo y dialogando con todos los clubes y la AdJ para tomar las decisiones de manera conjunta”, explicó quien fuera vicepresidente de la AdC hasta diciembre.