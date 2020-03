BULBOS. . . ANIMEMONOS

El otoño es la estación perfecta para plantar bulbos o iniciarnos en su mágico mundo. Su cultivo es totalmente fácil y gratificante, la energía y rapidez con que emergen, sus colores, sus aromas, sus formas no dejarán de deslumbrarnos la próxima primavera.

Ellos juntan reservas para crecer, florecer y fructificar cuando las condiciones son más propicias. Por este motivo, la gran mayoría de los bulbos cuidara de sí mismo, pero si nosotros lo hacemos también, serán generosos con mayor cantidad de flores de gran tamaño.Para esto es muy importante conocer su origen y las condiciones climáticas de sus ambientes naturales.Narcisos, Jacintos, algunos crocus y tulipanes vienen de regiones montañosas, donde los inviernos son fríos, los veranos cálidos y sus suelos ligeramente ácidos. La Patagonia y la zona montañosa de Córdoba, Cuyo y Noroeste de la Argentina serían lugares óptimos para ellos. Los narcisos se adaptan bien a casi todas las regiones de nuestro país. En general cuando las condiciones no son propicias, los bulbos se reproducen pero no florecen.Otros bulbos son originarios de Sudáfrica. A estos les gustan los inviernos lluviosos y los veranos secos, como Fresia, watsonias, Amarilys, crinums, entre otros.Además existen otros bulbos de regiones tropicales que generalmente están siempre verdes y cuando las condiciones son desfavorables tienen una dormición o semidormicion, por ejemplo, agapantus, Canna, Caladium, Heliconia, Nardos, que en nuestra zona se comportan bien.Finalmente tenemos aquellos que se adaptan a lugares barrosos o bordes de lagunas y, algunos, hasta pueden colocarse directamente en el agua es el caso de las Zantedeschia (calas), Hemerocalis, Zephyrantes cándida y una gran variedad de Iridáceas (Iris).*agregar arena, compost y humus al sustrato*no usar fertilizantes nitrogenados*la profundidad aconsejable es el doble de su tamaño* buscar el ápice de crecimiento y plantarlos hacia arriba*no contar las hojas cuando se van poniendo amarillas porque están en proceso de enviar nutrientes al bulbo, solo cuando estén secas*en los canteros intercalar bulbos con plantas perennes*marcar dichos espacios para evitar romper los bulbos cuando estén dormidos.*plantar los bulbos siempre en masas de la misma especie para lograr una mayor apariencia*al comprarlos verificar que estén turgentes y brillantes. A mayor tamaño, más y mejores flores*al plantarlos debemos tener en cuenta el color, la altura de la planta y el momento de la floración**Bulbos que se adaptan al cultivo en macetas: narcisos, Jacintos, Fresia, anémonas, marimoñas, Watsonias**Bulbos ideales para canteros: marimoñas, anémonas, azucenas, tulipanes, narcisos, iris, AmarilysSuerte con nuestros amigos los bulbos, les cuento que yo voy a plantar unos cuantos Amarilys que me regalo Gabi, aprovechando esta cuarentena tenemos que hacer algo en el jardín que es nuestra conexión. hagamos caso a las recomendaciones.Ing. Agr. Maria Paula