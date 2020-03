Las aplicaciones selectivas se convierten en aliadas de la agricultura siempre verde

La aplicación selectiva de herbicidas es una tecnología cada vez más difundida entre los productores. A través de distintos mecanismos permite la aplicación del producto únicamente en aquellos puntos del lote donde se detecte la presencia de malezas. Esto se traduce en ahorros significativos de producto y menores costos, pero además, en un menor impacto ambiental.En línea con los pilares de la Agricultura Siempre Verde (ASV), la Red de Manejo de Plagas de Aapresid (REM) apunta a promover estas herramientas, y sobre el tema Martín Marzetti - gerente del Programa- señaló que "la aplicación selectiva puede ser una aliada en planteos de ASV ya que permite reducir el uso de herbicidas y minimizar el impacto de la actividad sobre el ambiente".Así, la REM lideró acciones de difusión en el marco de ExpoAgro en conjunto con PLA, firma líder en pulverizadoras y con amplia experiencia en soluciones de agricultura de precisión.En aplicaciones selectivas, PLA cuenta con Weed Seeker y WEED it. Ambos dispositivos detectan por reflectancia distintos índices ópticos para, en función de umbrales preestablecidos, abrir y cerrar la electroválvula queda paso al herbicida.El primero mide índice verde (NDVI) y aplica cuando la relación entre rojo e infrarrojo sobrepasa un nivel de referencia, mientras que el segundo mide el nivel de clorofila de la planta (NIR), siendo capaz de detectar toda maleza viva sin importar su color.Ambos dispositivos pueden instalarse en máquinas nuevas, usadas y de arrastre.Sin embargo, la ingeniera agrónoma Josefina Oldani del Departamento Técnico de PLA repasa algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de la instalación en cualquier pulverizadora."Lo primero a considerar es la estabilidad de las alas. Cuanto más estables son éstas, más preciso será el disparo y mejor se aprovechará el ajuste de apertura/cierre de la válvula, permitiendo reducir al máximo la cantidad de producto en cada disparo y asegurar un golpe certero sobre la maleza", manifestó Oldani de acuerdo a información de TodoAgro.Por otro lado, la pulverizadora deberá contar con un tanque de buena agitación."Esto es clave si pensamos que en aplicaciones selectivas el caudal es mínimo, por lo que los caldos permanecen más tiempo en el tanque”, concluyó la especialista.El enfoque integral en la búsqueda de soluciones a la problemática de malezas ya es indiscutido."Desde hace años estamos viendo que las experiencias más exitosas en el control de malezas – y de hecho de gran parte de las plagas son aquellas que se basan en enfoques integradores y en la complementariedad de herramientas", explicó Marzetti.La combinación de cultivos de servicios (CS) y agricultura de precisión no es la excepción.Especialistas de INTA Manfredi demostraron que el uso de Triticale como CS y la tecnología Weed It para la aplicación selectiva permitió ahorros de herbicida del 60 por ciento y un control efectivo de yuyo colorado del 80%."El ahorro es aún mayor si se considera que con el CS nos ahorramos hasta dos aplicaciones durante su ciclo", valoró Juan Pablo Velez de ese INTA, quien agregó que “el Triticale deja el lote en condiciones óptimas -con baja infestación- para que la aplicación selectiva manifieste su máximo potencial en efectividad de control y en ahorro de insumos".Inés Irastorza, de la Regional Bahía Blanca utiliza WEED it para atacar manchones con ahorros de producto de hasta el 85%, "mientras que en lotes muy infestados su uso no se justifica”.En tanto, Guillermo Irastorza -de la misma Regional- remarcó su rol en el control de malezas resistentes, y lo hizo diciendo "hace más eficiente el doble golpe ya que permite ahorros de hasta el 80% en el segundo control, atacando directamente la maleza que sobrevivió a la primera aplicación".Por otra parte, Pablo López Anido -de la Regional Bandera- cree es una buena herramienta para el control de malezas perennes, y manifestó que "son grandes aliados en planteos donde los residuales no nos permiten el control de plantas ya establecidas".A su vez, Esteban Bilbao -de la Regional Necochea- explicó que "si consideramos costos de tratamientos de herbicidas post-emergentes del orden de los 40 usd/ha/año y un ahorro del 70% de la superficie aplicada, el tiempo estimado de repago de la inversión para un equipo de 21 metros trabajando 2000 has/año es de 2,8 años".Según la ingeniera agrónoma Eugenia Niccia de la REM, "las aplicaciones selectivas son una tecnología de procesos que tiene como desafío su aplicación con visión integral del sistema, a fin de definir puntos claves como: momentos de ingreso al lote, herbicidas, dosis a aplicar, etc.".