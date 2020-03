En mayo se llevarán a cabo las Jornadas Lecheras Nacionales 2020

El auditorio principal del Amerian Park Hotel de Villa María, será nuevamente el escenario que albergará a los actores de la cadena láctea para participar de las Jornadas Lecheras Nacionales 2020, convocatoria organizada por el Grupo TodoAgro y el Instituto de Ciencias Básicas Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María.En su 14ª edición llega con novedades en lo que respecta a organización y temáticas, con el objetivo de ayudar a productores, técnicos y estudiantes a mejorar aspectos de manejos y tecnologías del tambo para ensanchar la competitividad de este importante segmento agropecuario.Es por ello que las JLN2020, a diferencia de años anteriores, distribuirá el contenido de las Conferencias durante 13 y 14 de mayo, abordando por un lado ejes relacionados a la reproducción, la genética y la crianza de terneras; y también se tratarán productividad, nutrición, sistemas de producción, recursos humanos y efluentes.De acuerdo a información de TodoAgro, cabe destacar que, por primera vez, las jornadas incluirán una muestra comercial e industrial a cielo abierto, donde empresas del rubro podrán exponer sus productos y servicios para el sector lechero.Asimismo, habrá Workshop empresariales, con charlas puntuales sobre nuevas tecnologías y talleres de entrenamiento.Esta nueva edición de las JLN llega con un programa útil y en línea con las necesidades de la lechería argentina, por lo que espera una multitudinaria convocatoria de asistentes vinculados a la producción lechera.* Miércoles 13 de mayo: hacia un crecimiento consistente del rodeo lechero.- Puntos críticos que explican por qué no crece el rodeo lechero argentino. ¿Es un problema endógeno o exógeno del sector? ¿Es multicausal?.Disertará el médico veterinario Luzbel de la Sota, asesor privado y docente de la UNLP.- La genética mejora su aporte para aumentar la cantidad y calidad de vacas en producción.Disertará Horacio Larrea, experto en genética lechera y gerente de Semex Alliance.-Espacio de las Novedades e Innovaciones Tecnológicas (Calostro artificial, programa de sexado, collares, etc.).- Panel de productores que poseen diversos sistemas de crianza: Alexis Meoni (crianza en jaulas), Fernando Cuadrado (crianza colectiva), Silvio Bocco (calf feeders), Gabriel Terreno (crianza en estaca), y Marcelo Barotto (pesebre sobre elevado, bajo galpón).Coordinará el médico veterinario Norberto “Popo” Giaveno.- Una mirada sobre el impacto de las enfermedades relacionadas a la reproducción en Argentina.Disertará Luzbel de La Sota.- Panel de médicos veterinarios. “Eficiencia en la reproducción. Qué estamos haciendo bien y qué debemos cambiar. Diversos sistemas de detección, ecuaciones costo-beneficios”.Coordinará el médico veterinario Pablo Chesta, asesor privado y docente de la UNVM.* Jueves 14 de mayo: ideas para crecer en productividad y sustentabilidad.- El recambio generacional, las nuevas tecnologías y la inserción de milennials y centennials en el tambo. ¿Cómo imaginamos el tambo del futuro?.Disertará Alejandro Palladino, investigador del Conicet e integrante del Programa Prolact.-¿Puede Argentina convertirse en una potencia láctea exportadora? ¿De qué depende? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo hacerlo?.Disertará Fernando Ramos, responsable de plataforma de exportaciones de Apymel.- ¿Por qué y para qué medir?. Que Indicadores claves tenemos que medir, cómo hacerlo y cómo utilizar esa información para ganar competitividad en el tambo moderno.Disertará Ariel Capitaine Funes, especialista en producción y reproducción de rodeos lecheros.Dará testimonio Julian Kehr, encargado de Tambo Don Remigio. 1200 VO, 35 lts/vo/dia.Se trata de un tambo de 24 bajadas con 3 ordeñes, y Kehr contará qué hace con su equipo de trabajo para buscar ese objetivo todos los días.Espacio para innovaciones y herramientas disruptivas en la nutrición de precisión: Grasas by-pass, alimentación líquida, suplementos endomicrobianos, enzimas fibrolíticas, etc.- Tecnologías y manejo de dietas altas en forraje.Disertará Fernando Bargo, experto en nutrición animal.- Ajustes en la nutrición y manejo de la recría y el preparto.Disertará Marcos Zenobi, director de Posgrado de Producción de Leche - IRAC.Sustentabilidad y eficiencia energética. Manejo de efluentes, bioenergías y uso de energías alternativas. Responsables del área ambiental de empresa lecheras.Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden dirigirse a la página web del evento:www.jornadaslecheras.com.ar.También lo pueden hacer a [email protected] , o a los teléfonos 0353-4536239 / 4613068.