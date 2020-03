El coronavirus y el impacto en el sector del comercio

Que la salud está por encima de todo y que cualquier especulación en torno a este tema es ilógica, está claro; pero que al analizar el escenario actual a partir de la irrupción de la pandemia del coronavirus, es imposible dejar de lado la crisis económica que esto produce, afectando a todos los sectores, también es cierto.El comercio que ya venía retraído, hoy está desolado y sumamente preocupado ante este panorama incierto y en medio de las restricciones que son cada día más severas, en pos de contener el avance del virus.El secretario del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Juan Alberto Berca, afirmó que esta situación le está pegando muy fuerte a la actividad, más que nada en los comercios más chicos que son a los que se les caen las ventas; no tanto así en los supermercados que por estos días han incrementado las ventas por el tema del acaparamiento que muchos ciudadanos están haciendo.El secretario del CEC, indicó que “nosotros a nivel nacional y a través de las Asociaciones de Supermercados Unidos, que agrupan a todos los supermercados de las grandes cadenas, trabajamos para intensificar el cuidado no sólo los trabajadores sino de los clientes, instando a profundizar las medidas de limpieza tanto de los carros, como de las góndolas, además de intensificar y controlar el tema de la colas en las cajas, que exista una separación entre persona y persona, que el trabajador tenga todos los elementos para poder desinfectar sus herramientas de trabajo; son acuerdos que se hacen a nivel nacional, donde se estableció una comisión, -teniendo en cuenta que esto es dinámico-, para ir estudiando las nuevas medidas a tomar durante todo este tiempo”.Acerca de los controles que realizan en las cadenas de supermercados chinos, explicó que “nosotros en realidad no tenemos el poder de policía como sindicato, para ver el tema de seguridad e higiene, sí podemos hacer denuncias a las autoridades competentes ya sea municipales o provinciales para que se hagan inspecciones en torno a esto. Lo cierto es que ya veníamos antes de este problema sanitario tan grande, haciendo inspecciones a los supermercados extranjeros de nuestra zona, para ver el tema de la seguridad e higiene del trabajador y es así que la municipalidad llevó adelante clausuras”.PREOCUPA LA FALTA DEELEMENTOS DE PREVENCIÓNBerca confirmó que en el sector comercial hay mucha preocupación ante la falta de alcohol y de otros elementos de higiene, e indicó que empleados de comercio se comunicaron con el sindicato para hacerlo saber. “Es entendible que la gente esté insegura y preocupada preocupada por este virus que está dando vuelta. Acá hubo muchas comunicaciones y desde el gremio tratamos de tranquilizarlos y ponernos en contacto con el empleador para que intensifique las medidas de higiene y prevención. Hay que entender que todo lo que se pueda hacer es bueno para todos, esto no es en perjuicio o beneficio de nadie en especial, es para el bien de todos; y si no tomamos las medidas que tenemos que tomar, esta pandemia a corto plazo nos va a llevar a los niveles que tienen en Europa de infectados”, remarcó.HERRAMIENTAS PARAEL DÍA DESPUÉSEstá claro que hoy la prioridad es lograr reducir al máximo los casos de personas infectadas por COVID-19, pero después que esto se logre controlar, sectores como lo es el comercio, requerirán de herramientas para la recuperación.“Acá va a haber sectores que se van a perjudicar económicamente mucho, no sólo a nivel empresa sino a nivel de los trabajadores monotributistas también, ya que hay gente que está dejando de facturar porque no están trabajando. Esta situación va a necesitar de herramientas concretas para reactivar a todos los sectores”, sostuvo el secretario general del CEC.