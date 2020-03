Más casos en el deporte español

No había síntomas pero el club no quiso esperar a que aparecieran. Por eso, realizó los tests por el coronavirus y los resultados fueron sorprendentes: 15 integrantes del Grupo Alavés-Baskonia, que tiene los equipos de fútbol y básquetbol en España, dieron positivo.Tres de ellos son futbolistas, aunque ninguno sería Lisandro Magallán, el único argentino en el plantel. El club informó a través de un comunicado que realizó pruebas a todos los empleados y las mismas arrojaron tres positivos en el plantel profesional y siete en el cuerpo técnico, además de cinco empleados de la institución.En cambio, no hubo afectados en el equipo de básquetbol.