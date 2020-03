Telecom lanzó beneficios en crédito y datos móviles

BUENOS AIRES, 19 (NA).- Con el objetivo de que los clientes y las familias puedan disfrutar de otras ventajas para pasar la cuarentena frente al avance del coronavirus, Telecom anunció beneficios para que puedan comunicarse, conectarse a internet, acceder a información valiosa y contenidos educativos y de entretenimiento. Todas estas ventajas se podrán disfrutar por medio de los servicios de Personal y Cablevisión Flow.Para todos los clientes con Abono y/o Factura, individuos y empresas, tendrán de manera gratuita 1 GB adicional por un mes para que puedan seguir conectados desde su teléfono celular. Asimismo, para el momento que lo necesiten, los clientes pueden acceder a un crédito de 100 pesos mediante el servicio de Recarga SOS.Los socios de Club Personal con líneas Prepagas o Abono fijo tendrán beneficios exclusivos en canje de puntos por crédito de $200, mientras que los socios con líneas con factura tendrán beneficios en el reseteo de cuota de internet.Para los clientes con abono y/o factura, individuos y empresas, que se encuentren en las zonas más afectadas (Estados Unidos, Europa, Israel, Emiratos Árabes, Japón, Singapur, China, Hong Kong, Taiwán y Malasia) dispondrán de manera gratuita 1GB para que puedan mantenerse comunicados.Además, todos los clientes con planes Abono y/o Factura, en Argentina o en el exterior, ya cuentan con WhatsApp ilimitado, al tiempo que los clientes Prepagos pueden acceder al mismo beneficio por 30 días en función de sus recargas.Los contenidos educativos y herramientas didácticas del programa "Seguimos Educando", destinado a brindar contenidos para nivel inicial, primario y secundario, no consumirán datos del teléfono celular.Para los más chicos, también en los momentos de esparcimiento, la suscripción de Personal Juegos estará bonificada hasta fin de mes y podrán acceder a todos los juegos que quieran entre un catálogo de más de 600 juegos móviles.Los clientes de Cablevisión Digital, HD y Flow podrán acceder a las siete señales de TV de FOX y todos los contenidos a demanda hasta el 1 de abril.De esta manera, podrán contar con más de 1.900 horas adicionales de contenido y con más de 60 series (Homeland, The Walking Dead, This is Us, Britannia, entre otros) que podrán disfrutar desde cualquier dispositivo (Celular, Tablet, Computadora o Smart TV).Los clientes pueden seguir todas las gestiones para sus servicios de Personal, Fibertel, Cablevisión Flow y Telecom Fibercorp, a través de los canales electrónicos, aplicaciones móviles y línea telefónica.