"Paro sanitario" en las sedes judiciales

Los trabajadores judiciales de la Provincia de Santa Fe cumplieron ayer un "paro sanitario", que continuará este jueves, al no estar conformes con las medidas de prevención ante la pandemia del coronavirus dispuestas por la Corte Suprema de Justicia para regular el funcionamiento del Poder Judicial.Si bien las autoridades ampliaron el martes por la tarde las pautas para proteger al personal, el Sindicato consideró que hubo avances pero que todavía no alcanzan a dar respuestas a las demandas planteadas. "Entendemos saludables las medidas adoptadas, pero también entendemos que no basta, pues hay lugares en los cuales todavía no se han contemplado el tránsito y aglomeración de personas como en los Tribunales de Familia, Defensorías Civiles y barriales, Fiscalía y el sector de legalizaciones", planteó.Este jueves habrá un nuevo encuentro entre representantes de la Corte y del gremio, que reclaman "la emergencia sanitaria judicial con la implementación de guardias mínimas en todos los fueros y en todas las actividades y en lo posible liberando al personal para que desarrolle tareas desde su domicilio particular, sin que ello menoscabe el derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos".