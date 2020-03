“La gente hace caso omiso a la información”

Así lo dijo el Dr. Roberto Vitaloni, director de Epidemiología de la Región de Salud, en relación a la cantidad de llamados que recibió el 107 y el 0800 por consultas sobre coronavirus.“Estamos en una pandemia, no preguntemos cosas que ya sabemos y que se han informado, la gente del 107 y el 0800 no dan abasto y se nos está enfermando el sistema de salud y cuando tengamos el problema no vamos a tener quienes nos atiendan. Todos sabemos que para síntomas febriles, síntomas respiratorios, con dolores corporales y eventualmente la picadura de mosquito, podemos estar frente a un cuadro de dengue, pero que no va a requerir de hospitalización”, señaló Vitaloni.Sobre el coronavirus, el profesional fue tajante: “en una epidemia va a haber un momento en que no te voy a hacer más análisis porque no hay laboratorio que alcance, no está pasando ahora, pero si mañana sucede, ante los síntomas compatibles con coronavirus se va a atender como tal. Esto no es bacteria que tengo que elegir qué antibiótico utilizar, las enfermedades virales no tienen un tratamiento específico”, explicó, y dijo que lo que se trata es la sintomatología para determinar qué es. “No nos olvidemos que esto nos está deshumanizando”.