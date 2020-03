Hay 2.742 denuncias por no cumplir la cuarentena

BUENOS AIRES, 19 (NA).- Desde que se instaló la línea 147 en la ciudad de Buenos Aires, el pasado lunes, para denunciar los casos en los que no se respeta la cuarentena por el coronavirus, hubo 2.472 llamados. En ese sentido, el primer día hubo 797 denuncias, mientras que el martes 17 de marzo se registraron 961.En tanto, este miércoles, con cifras parciales hubo 714 reportes. Estos llamados fueron verificados con Migraciones y luego evaluados con la Policía de la Ciudad para finalmente radicar las denuncias en la Justicia.En el ámbito porteño quienes sepan de ciudadanos que no estén respetando la cuarentena, deberán llamar al número 147.Allí tomarán los datos del denunciado y articularán con la Justicia para la verificación de los casos.Por otra parte, efectivos de la Policía de la Ciudad, con un móvil epidemiológico, asistió a una pasajera argentina de 56 años que volvía de Brasil y que decidió bajarse del ómnibus en el barrio de Monserrat por una indisposición de salud, por la cual fue trasladada por los uniformados a su domicilio para iniciar una cuarentena, debido al posible contagio del coronavirus en un país de alto riesgo.El coordinador del viaje se comunicó con el 911 y pidió asistencia para una de las pasajeras que no se sentía bien de salud y que no podía completar el recorrido del micro.El móvil policial se dirigió a la intersección de la avenida Independencia y Lima, lugar en que la mujer decidió descender del ómnibus y fue acompañada hasta su departamento del barrio de Vélez Sarsfield, luego de la pertinente consulta con el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 9, a cargo de Luis Rodríguez, y ante la Secretaría número 117 de Ramiro Velasco.