El Gobierno lanza un millonario plan para sostener la actividad

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El Gobierno anunció ayer un multimillonario paquete de medidas para paliar los efectos del coronavirus, con precios máximos para artículos de primera necesidad, beneficios impositivos a empresas afectadas, créditos para obra pública y construcción y refacción de viviendas, y la renovación del programa Ahora 12.Así lo anunciaron en Casa Rosada los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes advirtieron que el Gobierno está dispuesto a "combatir" las maniobras "especulativas" y que las medidas apuntan a "proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento".Guzmán indicó que se aumentará en 100.000 millones de pesos el presupuesto para inversión en obra pública y el relanzamiento del Plan Procrear, para impulsar el sector de la construcción y hacer posible la compra o refacción de hogares."El mundo está viviendo una situación inesperada, novedosa y que cambia continuamente", subrayó el ministro, y aseguró que "se busca disminuir al máximo la circulación de las personas en el país".También anticipó que se va a "eximir del pago de contribuciones patronales" a empresas como cines, transporte de pasajeros y hoteles, las más afectadas por las restricciones impuestas en la emergencia sanitaria."Se reforzará el seguro de desempleo", subrayó el titular de la cartera de Economía, y puntualizó que se ampliará el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en compañías afectadas por crisis.Aseguró que su gestión buscará "garantizar que haya abastecimiento" en medio de esta crisis, en la que entre otros productos desaparecieron barbijos, alcohol en gel y derivados de la lavandina.Kulfas comunicó la decisión del Gobierno de poner en marcha un sistema de precios máximos para un conjunto de 50 productos como alimentos, artículos de higiene y medicamentos por 30 días y si los valores deberán ser retrotraídos al 6 de marzo último.El funcionario comunicó también que se dispondrá de un paquete de asistencia financiera por 350.000 millones de pesos para financiar capital de trabajo, compra de insumos y dar liquidez para que la cadena productiva no se frene."Es clave poder dotar de liquidez para evitar que esta situación de parate, que esperamos sea lo más breve posible, permita a las empresas no romper la cadena de pagos", apuntó.Además se renovará el programa Ahora 12 por un plazo de seis meses y el ministro advirtió que el objetivo es "cuidar que la producción necesaria llegue a los supermercados, que no haya lugar para especuladores".Se destinarán unos $8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de teletrabajo.Se dispondrá de $2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en los parques industriales, con recursos del Ministerio de Desarrollo Productivo.