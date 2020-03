“Las capacidades son limitadas, por eso tenemos que aumentar las restricciones”

El sistema de salud de Rafaela, entre los sectores público y privado, cuenta con 20 respiradores y 28 camas de terapia intensiva en total. La ciudad cuenta con 110 mil habitantes aunque hay que agregar las decenas de localidades de la región que no cuentan con niveles de atención de mediana o alta complejidad. Este es uno de los datos que estremecen y que obliga a las autoridades y también a la población a extremar las medidas de prevención para frenar la llegada del coronavirus. Esa capacidad técnica del Hospital y las clínicas privadas es para dar respuestas a cualquier problema de salud, no solo de coronavirus sino patologías coronarias o cirugías complejas.El dato se conoció ayer por la mañana en el despacho de Intendencia, donde se desarrolló un encuentro entre el intendente Luis Castellano; el coordinador Epidemiológico de la Dirección Regional de Salud Rafaela, doctor Roberto Vitaloni, funcionarios del Gabinete municipal entre ellos la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, el presidente del Concejo, Germán Bottero y directores de clínicas y sanatorios de esta ciudad.“Nosotros tuvimos una reunión con los efectores privados tratando de coordinar acciones en todo lo que tiene que ver con lo que preventivamente puede llegar a pasar cuando aparezca un primer caso de coronavirus que hoy no está”, señaló Castellano en la posterior conferencia de prensa que ofreció junto a Vitaloni, Bottero y Galantti.Castellano advirtió ante la prensa, que las capacidades del sistema de salud son limitadas y que justamente por esta "debilidad", desde el Estado local, provincial y nacional, tuvieron que tomar las medidas lo más estrictas posibles, ahora que todavía no hay un caso de coronavirus “para evitar justamente que cuando empiece a levantar la curva de contagiados, esa curva sea una curva mucho más baja y el sistema no colapse”.“SANCIONES MUY DURAS”Tras observar la falta de responsabilidad y compromiso de algunos propietarios de bares de la ciudad, Castellano anticipó que habrá sanciones muy fuertes. “Por eso el decreto que firmamos en las últimas horas, por eso los controles que tenemos que tener y por eso la presencia del presidente del Concejo acá porque le estoy pidiendo sanciones muy duras para aquellos que no cumplan con el decreto”, enfatizó el intendente. Y agregó: “el fin de semana nosotros dividimos a la mitad el factor de ocupación y le pedíamos a los bares que lo respeten; iba nuestra gente de control público y protección vial y estaba todo bien pero cuando se iban amontonaban gente. Yo quiero clausura para esos lugares, es una falta de respeto a todos los que tenemos que tratar de cuidarnos. Para proteger a los rafaelinos necesitamos todos tener responsabilidad y no poner en este momento mis intereses personales por sobre los comunitarios”, subrayó.El último decreto que firmó el intendente, N° 50.510, amplía las restricciones en función de la congregación de gente, pidiendo a muchas actividades recreativas, gastronómicas o de otros tipo cambiar la modalidad de trabajo en función de esta situación compleja. “Aprendamos de los países que tomaron estas decisiones tarde y en donde colapsaron los sistemas de salud”, dijo Castellano.Cabe señalar que cualquier persona que observe que se incumplen las restricciones puede formular las denuncias al 425400 que es el teléfono de protección vial y comunitaria.