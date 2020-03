“No tenemos diagnóstico de ningún paciente positivo en Rafaela”

Este lunes por la mañana, en intendencia, se realizó una nueva conferencia de prensa encabezada por el intendente de la ciudad, Luis Castellano, la secretaria de gobierno, Amalia Galanti, el coordinador de epidemiología de la región Rafaela, Dr. Roberto Vitaloni y el presidente del Concejo, Germán Bottero. La misma tuvo como objetivo comunicar las decisiones que se están adoptando para prevenir el coronavirus, evitando la circulación del virus y articulando acciones con los diferentes actores de la salud tanto pública como privada, para estar atentos y preparados ante el primer caso que pueda ser confirmado.Lo primero que destacó el Dr. Vitaloni es la necesidad de ser prudentes en la información que se comparte a través de grupos de Whatsapp o redes sociales, en tiempos donde la psicosis no ayuda en la lucha que se está dando contra el COVID-19.“Ayer -por el lunes- lo que vivimos fue una jornada de intensa decepción por el manejo que se estaba haciendo de la comunicación, por eso es fundamental llevar tranquilidad a la gente. Siempre la epidemia va a dejar algo bueno, puede ser que esta nos deje un aprendizaje, donde haya respeto por nosotros, donde haya conciencia y donde cada uno ejerza su responsabilidad frente a las posibilidades que presenta la enfermedad”, sostuvo el coordinador Epidemiológico de la Dirección Regional de Salud Rafaela.Vitaloni dijo que desde el área epidemiológica se está controlando a toda persona que así lo requiere y que haya hecho su llamado al 107 o al 0800; además pidió a quienes arriben a Rafaela provenientes de cualquier país, que hagan la cuarentena, que se excluyan más allá de no tener síntomas, ya que los límites geográficos se han extendido y hoy por ejemplo Chile y Brasil están comprendidos. Ante eso reiteró el pedido de colaboración, explicando que aunque uno se sienta bien debe aislarse por prevención.“Hay muchas denuncias infundadas y llega un momento que parece que se sale a cazar brujas y son conciudadanos que han viajado o que no ha viajado, por eso pido responsabilidad, -esto es lo que le estamos dejando a nuestros hijos-, la información está y sabemos cómo debemos proceder; lavarnos las manos, si tenemos alcohol en gel lo usamos y si no lo hacemos con jabón y evitar reuniones si podemos hacerlo”, indicó Vitaloni.Así lo indicó Roberto Vitaloni: “tenemos la suerte de que la ciudad se ha puesto de pie, que las autoridades acompañaron, que tomaron las medidas y no las respetamos; si no estamos a un metro y medio de una persona en una cola, si no me lavo las manos continuamente, si acudo masivamente a la guardia del hospital o del sanatorio no nos estamos cuidando y no estamos colaborando”.El funcionario fue contundente al precisar que hoy “tenemos una oportunidad única de mitigar la situación, no tenemos al día de hoy diagnóstico de ningún paciente positivo y sí venimos evaluando pacientes que se han hecho el hisopado correspondiente porque arribaron de las fronteras y han presentado síntomas”.Vitaloni remarcó que ante este panorama hay personas que están muy ansiosas y lo que se pretende es tranquilizarlos y explicarles que esta es una situación de salud muy especial. Aclaró que los resultados demoran alrededor de cinco días ya que desde Rafaela se envían las muestras a Santa Fe donde se hace un rastrillaje por gripe, si pasan esta evaluación van al Malbrán.Cabe señalar que después de la reunión que el lunes mantuvo el gobernador Omar Perotti con científicos se habló de la posibilidad de establecer un laboratorio en Rosario, que acortaría los tiempos del diagnóstico.Así lo manifestó Vitaloni: “tenemos que entender que hay que ayudar al sistema de salud porque puede haber consultas de casos que no tengamos el diagnóstico e igualmente los tengamos que asistir. Ojalá todos vendrían con el papelito de tengo coronavirus, sería más fácil atenderlos, porque también viene una patología estacional, no todas las faringitis, no todas las toses, no todas las gripes van a ser coronavirus; si queremos recibir ayuda hay que colaborar porque sino no va a haber sistema de salud que soporte esto”.El funcionario insistió en que la mejor prevención está en quedarse en casa y ante la aparición de tos, fiebre, dolor de garganta, de cabeza, decaimiento, hay que aislarse y consultar primero telefónicamente a un centro médico o a las líneas de consultas gratuitas, que nos van a indicar cómo proceder.“Estamos intentando articular lo público y privado para que trabajemos todos de una mejor manera; ayer tuvimos 300 llamados y cuando empezamos a filtrar no son todos compatibles con coronavirus, no vamos a ir a hacer hisopados porque a alguien se le ocurra que tiene coronavirus. Tranquilidad por favor, el desánimo que tenemos los que venimos trabajando es que decís blanco y te cuestionan, porque estamos en una situación de pánico que no favorece a nadie; más cuando estamos desde la gobernación, desde la intendencia y el Concejo trabajando todos juntos. Ayer el que mandaba mensajes que se viralizaron es un enfermo mental porque está jugando con la salud”, remarcó molesto Vitaloni.También precisó que las personas de 65 años deben guardarse en sus casas porque hay decretos que así lo favorecen y si las herramientas están son para usarlas manifestó el médico al frente de la Regional de Salud. “Nosotros tenemos una estrategia armada para los primeros pacientes y la respuesta si esto se supera, pero estamos seguros que podemos reducir la incidencia de los enfermos si nos ponemos la camiseta ahora; el mensaje es claro y demos un ejemplo de ciudadanía, de soberanía y de respeto”.