Pese a la conciliación, se mantiene la medida

Este martes, los trabajadores municipales iniciaron una medida de fuerza en todo el territorio provincial por 48 horas en rechazo a la propuesta salarial ofrecida por la oficina de Municipio, Comunas y Regiones a los intendentes y jefes comunales, y que tendrá continuidad en la jornada de hoy. Sobre este paro, Darío Cocco, secretario general del SEOM, manifestó ante una consulta de este Diario que "con respecto a la medida gremial, en estas primeras 24 horas de paro en Rafaela, como en Esperanza y como en las 45 comunas adheridas al SEOM, ha sido acatado en un ciento por ciento en todas las actividades, ya que no ha trabajado absolutamente ningún empleado. Con respecto al resto de la provincia, es exactamente lo mismo, y estamos muy cercanos también al cien por cien. Es una medida contundente, principalmente entendiendo que estamos intentando construir, de todas las maneras posibles, los puentes para generar un acuerdo y salir lo más rápido de este contexto de crisis y emergencia sanitaria. Pero no hemos encontrado una recepción de la misma construcción por parte de los intendentes, y luego de dos reuniones paritarias, no hemos tenido ningún tipo de oferta. Desde ese punto de vista, hemos generado la medida que realmente las bases estaban exigiendo y que nosotros así comprendimos. Ha transcurrido todo con total normalidad y esperemos que mañana -por hoy- sea exactamente igual".No obstante, y sobre lo que se viene para las próximas horas, Cocco resaltó que "vamos con todas las expectativas a una nueva reunión de paritarias de este jueves a las 10:30 en la casa de Gobierno, tratando de ver, si podemos ese día, o lo más rápido posible, llegar al acuerdo paritario y continuar con nuestras actividades normalmente en este contexto donde la sociedad realmente se nos exige estar conteniéndolas desde todo punto de vista dada la situación en la que nos encontramos. Creemos que están dadas las condiciones, por lo menos desde nuestro lugar, para llegar lo antes posible a un acuerdo con una propuesta que como lo venimos diciendo desde un primer momento, que nuestro piso es la inflación del año 2020".Por último, en relación a la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo para que deje sin efecto el paro, Cocco argumentó que "llegó a FESTRAM sobre el mediodía del último lunes y nosotros, para levantar la medida gremial, tenemos que pasar por un plenario, como hicimos con el tema del paro, pero no nos dan los tiempos. Nosotros tenemos 43 sindicatos a más de 500 kilómetros algunos y así es imposible poder acatarla sin que un plenario la considere y apruebe la misma. Ya nos ha pasado en varias ocasiones".