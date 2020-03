Nicolás Canavessio, sueños de ascenso entre el coronavirus

. - En casi todo el mundo la pelota ha dejado de rodar. Lo que en Argentina se oficializó en las últimas horas, pasa en Italia desde hace 21 días. Y en ese país son muchos los futbolistas argentinos que se ganan la vida en las categorías de ascenso, soñando algún día con llegar a la elite del calcio.Nicolás Canavessio es uno de los rafaelinos en la península, que se sumó desde comienzos de temporada al Maceratese, un club que fundado en 1922 y con la particularidad de haber sido refundado en tres ocasiones. Actualmente milita en la Promozione, la sexta división de fútbol en el país. Hace tres años también vistió la camiseta de ese equipo Nicolás Capellino (cuando estaba en tercera categoría, pero luego por deudas fue descendido), el delantero humbertino que hoy juega el Federal A en Cipolletti."Me sedujo la propuesta porque los dirigentes me insistieron bastante, tienen la intención de volver a la categoría que estaba hace tres años. Es un club importante en esta zona, y no me equivoqué porque el equipo está tercero, estamos haciendo una buena campaña y para jugar los play offs por el ascenso", contó el ex defensor de Ben Hur y Atlético desde Macerata, una ciudad de unos 50.000 habitantes en el centro de Italia, que vive desde hace varios días la incertidumbre que a nivel mundial ha generado el coronavirus."El último partido lo jugamos hace 21 días, ya fue una locura porque se estaba viendo el panorama que se venía, con contagios muy rápidos. Donde estoy yo, en el centro del país, no es tan grave como en el norte, en Milán o Torino, la región de Lombardía. En Macerata se afirma que hay entre 50 y 70 casos", nos relató ya ingresando en el plano de la situación sanitaria.Cuando se tomó la determinación de parar los torneos, el equipo entrenó una semana más y luego también se cortó. "Estamos entrando en la segunda semana donde entrenamos por nuestra cuenta. Acá está todo cerrado, bares, restaurantes. Yo me arreglo porque tengo elementos de gimnasio en mi casa, y puedo salir a correr a dos o tres minutos para el campo. Por la mañana hago un poco de entrenamiento en mi casa, y a la tarde salgo a entrenar y correr solo, porque obviamente es parte de mi trabajo. A la población solo le está permitido salir por trabajo, para ir al supermercado, o por una justificación muy necesaria. Sino te pueden parar, te escoltan a tu domicilio. Por eso si me paran tengo el fundamento que corro porque es parte de mi trabajo", describió el futbolista de nuestra ciudad sobre las disposiciones vigentes.También amplió sobre la atención en los supermercados. "Lo hacen con guantes de látex, barbijos, las cajas están cerradas con acrílico, pero por suerte no hay desabastecimiento, se compra lo necesario".No obstante, mencionó y como también pasa en muchos lugares, que "por la calle lamentablemente se ve todavía bastante gente paseando, y sobre todo de edad grande, lo cual hace que retrase la cura, porque hay que quedarse en casa para no poner en riesgo a otra persona".Sobre el manejo de la ansiedad, pese a que se trata de una cuestión de emergencia en salud, Canavessio contó que "la gente esta precavida, pero todo el mundo quiere que se pare, que se solucione. Se hacen mucho hincapié en los cuidados, pero siguen apareciendo contagios día tras día, menos que antes pero siguen apareciendo. Nosotros queremos terminar el torneo y luego volver a casa, es lo que más quiero, pero también enfocados en que estamos terceros, cerca de los primeros. Quedan siete fechas, no se si se jugarán o se pasará directamente a los play offs. En lo personal me fue bien, jugando 25 partidos y convirtiendo tres goles".DIFERENCIA IMPORTANTEA modo de comparación, cuando en el diálogo a la distancia nos referíamos a las medidas que ya rigen en Argentina por el coronavirus, "Nico" expresó que ""me alegra mucho que en Argentina se hayan tomado las medidas con 50 casos y 2 muertos, porque acá en Italia recién lo hicieron con 17.000 casos y 2.000 muertos. Se demoraron muchísimo".Cabe acotar que el rafaelino es el único argentino en el Maceratece, que forma parte de un grupo regional de 14 equipos. En seis de esos clubes, hay jugadores de nuestro país. El más conocido para nuestra zona es Matías Miramontes, que en primera división jugó en Newell's Old Boys y hace tres años en Tiro Federal de Rosario el Federal B, y en una zona cercana está Cristian Trombetta, que jugó en Chicago y Quilmes.