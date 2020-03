El Poder Judicial amplió medidas de prevención

El Sindicato de Trabajadores Judiciales y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe mantienen un contrapunto en torno a las medidas de prevención y restricciones adoptadas para enfrentar la crisis desatada por el coronavirus. Ayer por la mañana, representantes del gremio se reunieron con autoridades del Poder Judicial para plantear su disconformidad con la Acordada del lunes por considerar que las medidas no son suficientes en el marco de la amenaza para la salud de los trabajadores.En este marco, el sindicato anunció un "paro sanitario" para este miércoles en todas las sedes tribunalicias de la Provincia. "No nos negamos a trabajar, pero sí queremos protección. Nos negamos a exponernos irresponsablemente ante un virus que nos puede llevar a la muerte", subrayó el comunicado del gremio. El reclamo central es que "se adopte una decisión concordante con la Acordada 4/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispusiera declarar inhábiles los días 16 al 31 de marzo del corriente año".Tras la reunión de ayer por la mañana y la firme protesta sindical, la Corte Suprema amplió las medidas de prevención sanitaria "buscando la primordial preservación de la salud de los integrantes del Poder Judicial y del público en general como también la más adecuada prestación del servicio de justicia"."La resolución de la Presidencia de la Corte, con el consenso de los demás ministros que integran el Alto Cuerpo, ha dispuesto la suspensión de todas las audiencias fijadas durante el período establecido entre el 17 y el 31 de marzo de 2020 inclusive, con excepción de aquellas que, a criterio de la Magistratura, podría provocar la vulneración o pérdida irreparable de derechos para alguna de las partes; o un perjuicio cuya magnitud justifique, por parte del titular del órgano jurisdiccional, hacer lugar a la excepcionalidad aquí dispuesta", anunció.Asimismo, otorgó licencia con goce de haberes hasta el 31 de marzo de 2020 al agente judicial progenitor, progenitora, o responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. En referencia a la licencia concedida al personal judicial mayor de 65 años, se aclara que beneficiará a quienes hayan cumplido 60 años a la fecha o los cumplan durante la vigencia de esta decisión, en concordancia con lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional.En la misma dirección, la Corte suspendió hasta el 31 de marzo el servicio de certificaciones que presta el Poder Judicial, exceptuando aquellos casos de urgencia que resulten debidamente acreditados.Por último, recomendó "enérgicamente a profesionales y público en general, la importancia de reducir la concurrencia a los distintos ámbitos de los Tribunales a fin de evitar aglomeración de personas" por lo que recordó "la posibilidad de gestionar trámites, consultas o requerimientos de información mediante el uso de los sistemas informáticos, por vía telefónica o de forma electrónica.Luego de conocerse esta nueva resolución, desde el gremio señalaron que "si bien suspende las audiencias y certificaciones, amplía las licencias a mayores de 60 años y prevé el cuidado de los chicos escolarizados, no garantiza que se evite el traslado de personas que puedan estar infectadas y el contacto con ellas, por eso se sostiene el paro sanitario con asistencia a los lugares de trabajo pero sin actividades para este miércoles".