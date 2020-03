La Provincia habilitará un nuevo 0800

En la oportunidad, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, realizó este martes un nuevo llamado a la responsabilidad ciudadana, y remarcó: "No hay que tener miedo, hay que tener los ojos abiertos y tener la responsabilidad que el caso exige de cada uno de nosotros. La mejor vacuna es nuestra conducta, entendamos eso, cuidémonos de la mejor manera". "Les pedimos que nos ayuden con las llamadas al 0800 555 6549. Este 0800 necesitamos que los santafesinos lo tomen para las consultas médicas. Debido a que a ese número se están haciendo denuncias por aumentos de precios o faltantes de insumos como el alcohol en gel y también por quienes no están cumpliendo su cuarentena, sobrecargan en algunos momentos los llamados”, aseguró Perotti y amplió: “El teléfono ha registrado más de 5 mil llamados en el día, si lo saturamos con denuncias de precios, de faltantes o de quienes no cumplen la cuarentena, lo complicamos".En este sentido, Perotti aclaró: “Para facilitar los llamados con denuncias a partir de mañana al mediodía va a estar funcionando un nuevo 0800 para denuncias por coronavirus, será el 0800 555 6768", en este sentido, el gobernador indicó que "ya se superaron las 200 denuncias tanto en denuncias dadas a la Policía como al MPA".Por otra parte, el gobernador manifestó que “nos solicitaban algunas acciones y disposiciones que vamos a ir cumpliendo con respecto a aquellos padres de alumnos en edad escolar inicial y nivel primario que no están asistiendo a clases, uno de ellos va a estar autorizado para permanecer en el cuidado de ellos", siempre que sean agentes públicos de la provincia. Finalmente, sobre las constataciones domiciliarias del cumplimiento de las cuarentenas, el gobernador indicó que "los grupos que están haciendo las constataciones están acompañados por personal de Defensa Civil para su identificación", y agregó: "Es un dato adicional para garantizar que los grupos que están haciendo las visitas transmitan la tranquilidad a cada una de las personas".En cuanto a seguridad la Policía de Santa Fe intervino en 119 denuncias hechas por vecinos de personas que no estaban cumpliendo con el protocolo de aislamiento. Los departamentos de Rosario y San Javier fueron donde hubo un pico de denuncias con 20 visitas en cada uno. La Policía se acercó a los domicilios denunciados y notificó a las personas que cualquiera que no respete las pautas de aislamiento y cuarentena será imputada por violación u omisión de los decretos emitidos incluso con arresto domiciliario. El ministerio de Seguridad, también aclara que se están cumpliendo con las instrucciones del fiscal general y los decretos de la nación y provincia que ordenan cuarentena de 14 a días a todo aquel que viene del exterior. Es por eso que en los casos de incumplir con las normativas, la justicia dispondrá imputaciones por los art 202 – 205 – 239 del Código Penal de la República Argentina, referidos al delito de “propagación de una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas”.