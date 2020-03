Así sigue la vida de Atlético de Rafaela con el coronavirus

El mundo está en alerta máxima por la expansión del COVID-19, la nueva versión del coronavirus, declarada en los últimos días como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Nuestro país no se encuentra al margen de esta situación y en la jornada de ayer se decidió suspender todo el fútbol. Los clubes, todos, accionaron sus protocolos y tomaron las medidas recomendadas para evitar el contagio y suspendieron sus actividades hasta el próximo martes 31 de marzo.Atlético de Rafaela no se encuentra exento a esto y desde ayer, anticipándose a la determinación que se iba a oficializar tras reuniones protocolares en Buenos Aires, ‘licenció’ a sus jugadores profesionales. El plantel que conduce Walter Otta le puso un impase a los entrenamientos en conjunto. El predio del Autódromo, donde habitualmente trabaja la ‘Crema’, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.Ante este panorama, este medio consultó a Emiliano Romero, capitán del elenco ‘albiceleste’: “El viernes de la semana pasada, antes de jugar con All Boys me mandaron un mensaje por todo este tema, que esa fecha se iba a jugar a puertas cerradas y que después se podía suspender todo. Ayer a la tardecita nos confirmaron que se suspendieron todas las actividades de AFA”, relató el uruguayo.-Cada uno en su casa con una rutina personal. Hasta el domingo nos dijo el profe que iba a ser individual. Después y dependiendo de como siga todo esto de la pandemia, puede ser que entrenemos en grupos, pero no está nada confirmado, se verá cómo evoluciona todo y lo que nos indiquen. Uno siempre trata de cuidarse y llevar una vida sana, sea en vacaciones o en estos momentos donde se da el parate por toda esta pandemia, cada uno sabe lo que tiene que hacer, los cuidados que se deben tener, uno trabaja con el cuerpo, uno es deportista y sabe que si no sigue los pasos que hay que seguir en esta profesión se complica mucho y se hace mucho más difícil, más allá que todos tengamos una rutina y una planificación mandada por el profe.-Si, cuando volvamos del parate hay que seguir con la misma cabeza que el otro día ante All Boys, saber que seguimos cometiendo errores y debemos mejorar eso. Lo supimos ganar con actitud y ganas, supimos dar vuelta un partido difícil en donde había mucha presión en todo, por cómo veníamos y cómo estábamos en la tabla. Lo pudimos sacar adelante, revertirlo con un buen segundo tiempo. Cuando volvamos hay que seguir con esta actitud y ganas, corregir esos errores y seguir escalando en la tabla, los de arriba perdieron puntos y hay que tratar de seguir ahí prendidos que todavía quedan unas cuantas fechas y si logramos una continuidad de resultados lo podemos lograr.