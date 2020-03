Sergio Denis y su cumpleaños más difícil

“Sergio Denis cumple 71 años, el cumple más triste sin dudas”, escribieron desde una de las páginas de Facebook creadas por sus fanáticos para homenajearlo y darle fuerzas en lo que fue, sin dudas, el año más difícil de su vida.Bárbara, una de las hijas del cantante, habló con Teleshow: “No hay más novedades que lo mismo que se dijo la semana pasada al cumplirse el año (del accidente), lamentablemente no hubo ningún cambio”.“Él sigue igual, no entiende, está desconectado de la realidad”, dijo a Teleshow Diego Colombo, amigo y abogado del intérprete que hace un par de días que no lo ve. Su idea, según lo había hablado con Federico, hijo del músico, era ir a verlo durante la tarde para saludarlo, pero la visita deberá postergarse ya que por el coronavirus desde el Alcla, donde se encuentra internado el intérprete, extremaron los controles para las visitas y el letrado amaneció con unas pocas líneas de fiebre.Quienes sí irán a verlo y a pasar su cumpleaños con él son sus hijos y su hermano, que desde hace más de un año lo visitan periódicamente. "Él sigue sin ningún cambio, la situación es la misma que todos los meses anteriores”, había dicho Carlos Hoffmann hace unas semanas a Teleshow, y hoy el parte es el mismo.El ídolo, que a lo largo de su vida sufrió varios embates (de joven ya se había caído de un escenario, perdió la voz consecuencia de los problemas económicos y hasta estuvo clínicamente muerto tras un infarto) batalla una de las peleas más complejas, pero como lo hizo las veces anteriores, él no se rinde y sigue luchando.El 11 de marzo del 2019, mientas se disponía a cantar paradójicamente el tema que hace 50 años lo lanzó a la música, “Te llamo para despedirme”, Héctor Omar Hoffmann –como es su verdadero nombre– cayó desde el escenario al foso de orquesta del teatro Mercedes Sosa de Tucumán.De inmediato fue trasladado al hospital de la zona, Ángel C. Padilla, donde los médicos lo estabilizaron. En abril fue trasladado al Sanatorio de los Arcos, en Palermo, donde le realizaron dos intervenciones quirúrgicas y desde mayo está internado en la clínica de rehabilitación Alcla, en Belgrano.