Seis series para adolescentes en tiempo de cuarentena por coronavirus

La llegada de la cuarentena que generó, entre otras cosas, que los hijos permanezcan en el hogar, está redefiniendo las reglas de convivencia en las casas de los argentinos. Nuevos horarios y actividades puertas adentro lejos de aquellas que hacíamos en vacaciones, porque esto nada tiene que ver con el tiempo libre y el ocio del momento estival.Los adolescentes en casa pueden resultar un grupo poco dócil para entretener y generarles interés en diversas actividades puertas adentro. Por eso son estos momentos de recurrir a una buena guía sobre qué series pueden ver en época de cuarentena y navegar en las plataformas de streaming para encontrar qué nos gusta.ÉliteSe acaba de estrenar la tercera temporada de la serie española Élite que relata la vida de un grupo de chicos de 16 y 17 años en el exclusivo colegio de Las Encinas. Con un caso policial de fondo, esta serie nos entretiene y nos muestra tal vez una realidad completamente alejada a la común de los chicos de Argentina pero que atrae desde cada uno de los personajes. Chicos que experimentan sus primeros pasos en el sexo, el consumo de drogas (un tanto peligro para que este tema sea tratado tan livianamente), diversas inclinaciones sexuales, diferencia de clases, son todos temas que desarrolla Élite en sus tres temporadas. Los actores se han convertido en estrellas mundiales con miles de seguidores en Instagram entre ellos vas a reconocer a muchos que viste en La Casa de Papel otro hit del país ibérico. Elite está en Netflix y cuenta con tres temporadas.Tal vez no sea tan popular pero On my Block es una comedia interesante para los adolescentes. Cuatro amigos que van a una escuela de Los Ángeles en un barrio de esta ciudad que nada tiene que ver con glamour de Beverly Hills. Con elenco mayoritariamente latino, acerca en tono de comedia las problemáticas de ser latino en Estado Unidos. Es una propuesta distinta con episodios más cortos ( 25-30 minutos) por no tratarse de un drama y en algún momento vemos algunos estereotipos. On my block la encontrás en Netflix y cuenta con tres temporadas de 10 y 8 episodios.Las series inglesas vienen pisando fuerte hace ya un tiempo y Sex Education es una de las historias más originales que llega desde Europa. Centrada en el adolescente Otis, un chico cuya madre es sexóloga -la genial Gillian Anderson (The X Files)- Sex Education aborda la sexualidad desde un punto de vista inteligente y atrapante. Otis es virgen y su madre una terapeuta sexual entonces él va a utilizar las lecciones de su madre para lucrar otorgando consejos a sus pares. No todo es sexo en esta serie, que habla de relaciones familiares, problemas de autoestima, roles dentro de los grupos de amigos. La encontrás en Netflix y tiene dos temporadas de 8 episodios de 50 minutos. Ideal para maratonear.Un chico adolescente con autismo y ganas de enamorarse. Con este planteo que podría parecer un tanto básico, Atypical se metió entre las mejores series para adolescentes. Sam tiene trastorno del espectro autista y ya con sus 18 años quiere experimentar el sexo y una relación con una chica. La familia de este chico deberá adaptarse a esta nueva independencia de Sam que se mueve con soltura sin la asistencia directa de su familia. Es una serie que también es interesante para que vean los padres y entiendan cómo es el proceso de dejar volar a los hijos en busca de su identidad. Hasta ahora contamos con 3 temporadas de entre 8 y 10 episodios (los episodios finales llegarían el año próximo)Dos protagonistas para esta comedia que si aún no viste es momento que lo hagas. James y Alyssa tienen 17 años y deciden ponerse de novios y escaparse de su casa, cansados de las reglas y el hastío que les provoca sus realidades. Él es una especie de psicópata que disfruta de imaginar cómo sería matar a su compañera. Rebeldías en tono humorístico y oscuro, The end of… también llega desde Inglaterra, y recorre las aventuras que van a vivir estos chicos en esta búsqueda de identidad que incluye asesinatos, descubrimientos sexuales y la necesidad de Alyssa de encontrar a su padre biológico entre otras cosas. En Netflix encontrás dos temporadas de 8 episodios cortos de unos 20 y tantos minutos de duración aproximadamente.El estreno el año pasado de esta serie en HBO fue extremadamente impactante. La pregunta que quedaba en el aire era sin Euphoria era realmente una serie para adolescentes a pesar de tener un elenco de ese grupo social. Euphoria sigue la vida de una adolescente (interpretada por Zendaya) que tiene una adicción a drogas muy fuerte y a su vez que intenta rehabilitarse. Su nueva amiga es una chica trans y juntas van a atravesar la vida con los tópicos que las atraviesan: sexo, drogas, abusos, el chico “lindo y popular”. Es una serie que también deberían ver los padres juntos a los chicos para guiarlos y aclararles dudas y para que las mamás y los papás se acerquen al mundo del consumo del alcohol y las drogas y entender cómo lo deben abordar con sus hijos. Hasta ahora tenemos sólo una temporada en HBO.Bonus track: También podríamos sumar a esta lista algunos clásicos como Glee, Gossip Girl (que próximamente se viene el reboot), Merlí y su spin off Merlí: Sapere Aude en Movistar series, o la más viejita That´s 70 show con unos jóvenes Ashton Kutcher y Mila Kunis, y la super argentina Rebelde Way que está disponible en Netflix.