Trabajo remoto para toda su comunidad

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) informó que a partir de este martes 17 de marzo dispensa por el plazo de 14 días corridos a toda su comunidad para que no concurra a sus lugares de trabajo y desarrolle sus tareas de manera remota. La medida, oficializada mediante Resolución N°398 -descarga en www.unl.edu.ar/coronavirus- , alcanza a “plantas permanentes, plantas transitorias docente y no docente, personal de gestión, contratos temporarios, becarios y toda otra vinculación jurídica de prestación de servicios de carácter laboral y/o personal” aunque remarca que esta iniciativa no involucra a quienes “desempeñan tareas en áreas esenciales o críticas de prestación de servicios” ya que la institución garantiza un sistema de cobertura en todo el ámbito de la UNL.Desde la Universidad se insta a que el “cumplimiento del autoaislamiento sea efectivo, permaneciendo en sus domicilios y restringiendo al máximo la circulación por el espacio público y la presencia en aglomeraciones o concentraciones de personas”.Además, en base a lo establecido por Nación y ratificado por UNL, la cuarentena obligatoria rige para personas con diagnóstico confirmado de Coronavirus; personas con síntomas y que hayan estado en alguno de los países afectados; o en contacto con casos confirmados o sospechosos de Coronavirus; personas que hayan ingresado a la Argentina en las últimas semanas proveniente de los países afectados. Para ampliar esta información, ingresar a www.argentina.gob.arEn este sentido, cabe destacar que a partir del acta oficializada el domingo por la mañana por el Comité de Emergencia ampliado de la UNL, se dispuso “considerar falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades penales, el incumplimiento de las medidas de aislamiento dispuestas en el Decreto nacional N°260/2020”.Toda la información y los documentos oficiales de UNL vinculados a esta problemática pueden encontrarse en la plataforma www.unl.edu.ar/coronavirus. En este espacio virtual se puede acceder a las medidas de prevención y principales recomendaciones, así como también al protocolo de actuación, resoluciones oficiales, actas, noticias destacadas y otros documentos.