"Que los atletas se sigan preparando", dice el COI

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El Comité Olímpico Internacional (COI) consideró ayer que "no hay necesidad de medidas drásticas" respecto de la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 e instó a los atletas a que "se sigan preparando", pese a la pandemia del coronavirus."El COI sigue totalmente comprometido con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y con más de cuatro meses antes de los Juegos no hay necesidad de tomar decisiones drásticas en esta etapa; y cualquier especulación en este momento sería contraproducente", comenzó el comunicado publicado a través de sus redes sociales."El COI alienta a todos los atletas a continuar preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 lo mejor que puedan. Seguiremos apoyando a los atletas mediante consultas con ellos y sus respectivos CON, y proporcionándoles la información y los desarrollos más recientes, a los que pueden acceder los atletas de todo el mundo en el sitio web de Athlete365 y a través de sus respectivos CON y FI".La semana pasada, el COI ratificó la fecha de los Juegos Olímpicos 2020, entre el 24 de julio y el 9 de agosto próximos, luego que Seiko Hashimoto, ministra olímpica de Japón, afirmó que podían posponerse a partir del avance del coronavirus. Este martes, el COI expresó que "confía en que las numerosas medidas adoptadas por muchas autoridades de todo el mundo ayudarán a contener la situación del virus COVID-19".En ese sentido, anunció que monitoreará "la situación 24/7", mediante el grupo de trabajo compuesto por el COI, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité Organizador de Tokio 2020, las autoridades japonesas y el Gobierno Metropolitano de Tokio, creado a mediados de febrero."El propósito del grupo de trabajo es garantizar acciones coordinadas por parte de todos los interesados. Tiene la misión de mantener una evaluación constante de la situación para formar la base de la planificación operativa en curso y las adaptaciones necesarias", aseguró. Y, enseguida, aclaró: "La decisión del COI no estará determinada por intereses financieros, porque gracias a sus políticas de gestión de riesgos y seguros, en cualquier caso podrá continuar sus operaciones y cumplir su misión de organizar los Juegos Olímpicos".El Comité Olímpico, por último, remarcó que modificará las reuniones, pruebas y visitas que estaban previstas para las próximas semanas para monitorear el avance de las obras.