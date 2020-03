Solicitó cumplir la cuarentena

Por su parte, en horas de la mañana, el gobernador Omar Perotti encabezó ayer una conferencia para brindar información sobre los casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe y reforzar las medidas que se toman para contener la pandemia. Actualmente, la provincia cuenta con un solo paciente con Covid-19, aislado y recuperándose en la ciudad de Rosario. El joven de 28 años había estado en Inglaterra. Las autoridades sanitarias esperan los estudios de 18 casos: 12 de la ciudad de Rosario, 4 de Santa Fe, 1 de Recreo y 1 de Venado Tuerto. “En la provincia de Santa Fe, toda persona que haya regresado de viaje es alguien que tiene que controlarse, todos los que llegaron de viaje, de donde hayan regresado”, remarcó el gobernador, e indicó: “La principal vacuna sigue siendo el agua y el jabón y nuestra conducta: no compartimos el mate, no generamos los saludos tradicionales, mantenemos el distanciamiento social, cumplimos la cuarentena a rajatabla. Esto es esencial para evitar una propagación masiva. Nuestra conducta es la principal vacuna disponible al día de hoy junto al agua y al jabón”, expresó.En tanto, el gobernador sostuvo que “tenemos la información, desde los primeros días de marzo hasta el 16 de marzo, de las terminales aeroportuarias de Rosario, de Ezeiza” acerca de los que regresaron o están regresado a la provincia. “El número de santafesinos se acerca a los 11.900, sumando a los terrestres supera los 12.000”.Perotti: “Vamos a adecuar con los municipios los horarios de funcionamiento, de los bancos, de supermercados, donde se puedan establecer horarios segmentados, para mantener algo de normalidad en el abastecimiento, en instancias bancarias o reparticiones”. “Y en donde se pueda trabajar online o con medios digitales recomendó caminar hacia esas soluciones; mientras tanto es importante que en estos lugares se vayan tomando medidas, estableciendo horarios para distintos grupos etarios”. En este sentido, la Empresa Provincial de la Energía implementará, a partir del miércoles 18 de marzo, de un horario especial para la atención de los usuarios jubilados del servicio eléctrico en sus oficinas comerciales. Será de lunes a viernes, de 13:30 a 14:30.En el marco de las recomendaciones para evitar el coronavirus, Perotti señaló que “la entrega de la Tarjeta Alimentar había quedado suspendida hasta que la Nación definiera la nueva modalidad, y la nueva modalidad es que van a estar llegando a cada uno de los domicilios en las localidades que restan”. En el territorio provincial ya se había cubierto alrededor del 70% de la entrega de tarjetas. La nueva modalidad se realizará a través del Correo Argentino. Los titulares de la tarjeta deberán validar su identidad y domicilio de forma previa a través de Mi Argentina, el portal del estado argentino (www.argentina.gob.ar/miargentina). Luego de esa validación, le llegará al hogar por medio del correo.Perotti dijo que se “está en las instancias finales” para que la provincia pueda realizar los estudios que detecten el coronavirus, ya que en la actualidad las muestras se remiten al Instituto Malbrán de Buenos Aires. “Es imprescindible que varias provincias del interior y en particular la provincia de Santa Fe que tiene personal capacitado, equipamiento para realizar esos análisis, tenga la habilitación del Malbrán. Es cuestión de horas. Esta semana debería darse y nos daría la posibilidad real y concreta de tener los datos confirmados y de despejar aquellos sospechosos que están hoy ocupando camas en algunos efectores siendo que podrían estar en sus casas perfectamente”.