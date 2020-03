Se retoma la paritaria docente

Un nuevo encuentro paritario docente se llevó adelante el pasado lunes en el Ministerio de Trabajo. En la ocasión, el gobierno provincial no hizo una nueva propuesta salarial a los maestros y dejó el tema en manos de la comisión técnica que se reunirá este miércoles 18. Los maestros plantearon urgencias y necesidades en torno a la prevención del coronavirus en las instituciones educativas. En este sentido, al término del encuentro, el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, detalló que la comisión técnica salarial se reunirá en el Ministerio de Educación "probablemente en horas del mediodía. La idea es poder tener una propuesta definitiva y mejor respecto a la última", dijo el funcionario. Si bien no hubo una oferta salarial concreta, Pusineri aseguró que "se siguió avanzando en otros criterios".La paritaria docente no estuvo exenta de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional ante el avance del coronavirus en la Argentina y a la que la Provincia adhirió. "Se está adoptando de manera uniforme lo que dispone la Nación", dijo el secretario de Trabajo. "Se planteó el tema de las guardias mínimas y evitar el traslado de los docentes en transporte público", dijo la secretaria de Asoem, Sonia Alesso. "También planteamos el tema de los exámenes en los institutos superiores, entendemos que deberían postergarse", agregó. No obstante, las medidas a adoptar en las aulas frente al coronavirus se decidirán en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia, aclaró Pusineri.