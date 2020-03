Cartelera de Novedades

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) dio inicio al pago de las jubilaciones y pensiones de marzo. El calendario comenzó el 9 de marzo.* Para haberes que NO superen la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 7, cobran a partir del 18 de marzo; en 8, del 19; y en 9, a partir del 20 de marzo.* Para haberes que SI superen la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 25 de marzo; en 2 y 3, del 26; en 4 y 5, del 27; en 6 y 7, del 30; y en 8 y 9, del 31 de marzo.La fecha límite estipulada para recibir el pago de los haberes es el 8 de abril de 2020.* El Club de Abuelos de Calle Palmieri Informó que por razones que son de público conocimiento, el baile programado para el próximo sábado 21 de marzo fue suspendido. En las próximas semanas el Club estará brindando información sobre la programación de los eventos que organiza el club.* ANSES recuerda que no se comunica telefónicamente con los beneficiarios para requerir datos personales, sobre tarjetas de débito o claves bancarias. Además, los trámites son gratuitos y no necesitan de gestores.Ante diversas denuncias que se realizan en todo el país sobre personas que solicitan información y datos personales, la ANSES recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso. Además, es importante aclarar que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos.Asimismo, tanto para asesoramiento como para inicio de gestiones, se puede solicitar un turno en www.anses.gob.ar, o bien, llamar al número 130 (gratuito desde líneas fijas). De esta manera, las personas concurren a las delegaciones de la ANSeS en la fecha y hora asignadas y son orientadas de manera gratuita por personal capacitado, visiblemente identificado con sus nombres.Canales de denuncias ante casos de fraude o estafa: por mail a [email protected] ; por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP); personalmente a la sede de la ANSeS detallada en el punto anterior, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, o más cercana a su domicilio; por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas.* ANSeS recuerda que, para realizar cualquier tipo de trámite ante el organismo, el interesado debe tener actualizados sus datos personales y familiares en las bases correspondientes. Para acreditar esa información, deberá acercarse a cualquier delegación sin turno previo.Si se trata de datos personales, tendrá que presentar el Documento Nacional de Identidad. Para acreditar vínculos familiares, deberá adjuntar, en el caso de matrimonio, el certificado correspondiente y de los hijos el certificado de nacimiento de cada uno, tenencia o guarda. En todos los casos, debe añadirse copia a la documentación.