Coordinan acciones con la región

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente Alberto Fernández se comunicó ayer por videoconferencia con sus pares de Sudamérica para "analizar" y "coordinar" las medidas que se adoptarán a nivel regional, en el marco de la pandemia por el coronavirus."El Presidente mantuvo al mediodía desde la Casa Rosada una comunicación por videoconferencia con sus pares de la región para analizar la evolución de la situación y coordinar acciones ante el incremento de la circulación del coronavirus", se indicó en un comunicado.Fuentes oficiales confirmaron a NA que durante un alto en la reunión del Gabinete Económico y Social que se realizó en Balcarce 50, el jefe de Estado participó de la videoconferencia.De esta manera, el Presidente se comunicó con los mandatarios de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra; Paraguay, Mario Abdo Benítez; Bolivia, Jeanine Áñez Chávez; Colombia, Iván Duque; y Ecuador, Lenín Moreno; y con el canciller de Brasil, Ernesto Araújo.Del lado argentino participaron los ministros Ginés González García (Salud) y Felipe Solá (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), además del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.Fuentes gubernamentales indicaron a NA que los mandatarios regionales "analizaron las medidas que se tomarán en la región", con el propósito de "realizar acciones conjuntas" para frenar la propagación del virus.Además, precisaron que durante la conversación se dialogó sobre "el impacto económico" que el coronavirus COVID-19 generará en la región.El dato llamativo fue que Venezuela no estuvo incluida en esa teleconferencia, pese a que en ese país también se registraron casos de coronavirus.Fuentes de la Cancillería indicaron que "hay que desideologizar este tema", por lo que Argentina pedirá que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sea incluido en futuras charlas regionales.Por último, aclararon que la videoconferencia fue organizada por el presidente chileno, Sebastián Piñera, pero Alberto Fernández "no está de acuerdo" con que Venezuela no sea incluida en las charlas que mantendrá la región.La Cámara de Diputados y el Senado de la Nación arrancaron la semana sin actividad política, a la vez que ampliaron las medidas de prevención y restricción de acceso de público, y suspendieron servicios de guardería y jardín de infantes.Ayer se firmó en Diputados una resolución que suspende hasta el 31 de marzo la guardería y el jardín materno infantil, en espejo a lo que había dispuesto el Senado el día anterior, con la firma de la secretaria administrativa de esa casa, la pampeana María Luz Alonso.Por otra parte, ambas cámaras resolvieron dar por justificadas las ausencias de trabajadores con menores de edad a cargo que concurran a jardines de infantes y establecimientos primarios y secundarios, a raíz de la suspensión de las clases en todo el país que decretó el Poder Ejecutivo.En ambas resoluciones se aclara que si ambos padres trabajaran en el Congreso, la justificación de la ausencia se otorgará solamente a uno de ellos.En el marco de las medidas excepcionales que se adoptaron para contener el avance del brote epidemiológico, se dispuso "la restricción temporal del ingreso de público y/o invitados a las instalaciones", con excepciones, por un plazo de 15 días prorrogables.De esta manera, se garantiza que en el Congreso solamente el personal pueda acceder y circular por las instalaciones, de manera de reducir las chances de eventuales contagios por transmisión del virus.Por otra parte, a partir de ayer, se le concede licencia excepcional a los trabajadores mayores de 60 años, a embarazadas y puerpéreas, a personal del programa de inclusión laboral para personas con discapacidad y a trabajadores con antecedentes patológicos que puedan acreditarlo mediante la presentación de certificado médico.Las licencias excepcionales se extienden a los denominados "casos sospechosos" de coronavirus, es decir, aquellos que presentan síntomas compatibles con la enfermedad, y también a aquellos que deban realizar la cuarentena obligatoria que ordena el Poder Ejecutivo, que incluye a los casos positivos de coronavirus y a los que hayan mantenido "contacto estrecho" con ellos.Medidas equivalentes de prevención y restricción se adoptaron en la Biblioteca del Congreso de la Nación, incluyendo la suspensión hasta el 31 de marzo del jardín materno infantil que funciona dentro de sus instalaciones.