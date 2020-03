“La psicosis no ayuda, la responsabilidad y el cuidarnos entre todos sí”, dijo Vitaloni

Este lunes bien temprano, desde las 7 en el salón verde del municipio, se llevó a cabo una reunión que fue encabezada por el intendente de la ciudad, Luis Castellano y el nuevo Coordinador Epidemiológico de la Dirección Regional de Salud Rafaela, Roberto Vitaloni. Además estuvieron presentes miembros del Concejo municipal.Es importante destacar más allá de lo que circula por redes sociales o por diferentes grupos de whatsApp, que en Rafaela aún no hay confirmación de casos positivos de coronavirus, si hay tres pacientes, considerados sospechosos y en donde se activó el operativo en el que se le tomaron muestras que se enviaron a Santa Fe. De estas tres personas no hay ninguna hasta el momento que requirió hospitalización, sino tratamiento ambulatorio.“En la ciudad no hay casos declarados de coronavirus. Ayer se llevó adelante un operativo haciendo foco en los ciudadanos que viajaron al exterior; algunos que pudieron haber tenido contacto con personas infectadas y los que presentan sintomatología propia del COVID-19”, manifestó Vitaloni. Y subrayó: “quiero llevar tranquilidad y dejar en claro que esto es algo que no lo decide la medicina, sino lo decidimos cada uno de nosotros y es importante ser solidarios”.El Coordinador Epidemiológico de la Dirección Regional de Salud explicó que esta fue la primera reunión con las fuerzas vivas de la ciudad, el intendente y los concejales para saber donde se está parado respecto a este tema que hoy preocupa y ocupa y destacó que “la psicosis no ayuda, la responsabilidad y el cuidarnos entre todos sí. Es fundamental ser solidarios, estar tranquilos y que no nos peleemos entre nosotros porque sino la pandemia nos va a tomar mal parados”.El profesional hizo especial hincapié en que aquellas personas que presenten un cuadro respiratorio común, traten de manejarse en sus casas con la medicación habitual y eviten saturar los servicios de salud tanto públicos como privados. “Aquellas personas que tienen por contacto, por viajes o por referencias, el temor de tener alguna enfermedad relacionada o alguna sintomatología relacionada con el COVID-19, pueden llamar al 107 o a la línea telefónica del 0800 555 6549, que es gratuita de la Provincia. El personal de sanidad se estará comunicando con los pacientes para brindar las indicaciones pertinentes”.Por otra parte Vitaloni dijo que “es de público conocimiento que hay países con mayor injerencia de la enfermedad. Por eso se debe llevar adelante un protocolo especial con los pacientes que son migrantes de esas zonas, precisamente porque hay muchos rafaelinos que están ingresando de esos lugares, y es sumamente importante que se autoaislen; que cumplan la cuarentena de los 14 días y en el caso de que tuvieran síntomas, se comuniquen con el 0800”.Además señaló a modo de ejemplo, que “si mi hijo llega de viaje desde zonas infectadas, es él solamente el que debe aislarse. El resto de los integrantes de la familia puede seguir con las actividades diarias normalmente”.A su vez el Intendente y el Coordinador Epidemiológico de la Dirección Regional de Salud, solicitaron la colaboración a nivel social, que pese a las normas impartidas el pasado viernes en el Decreto Nº 50.470, ciertos lugares con respecto a la restricción del cupo de concurrencia, no cumplieron la normativa. “Van a tomar curso medidas correspondientes para evitar las reuniones masivas de personas en peloteros, fiestas, clubes y gimnasios; no obstante somos nosotros, que como ciudadanos de la sociedad civil, debemos apelar a la conciencia y la responsabilidad”, amplió el doctor.Cabe recordar que las personas de riesgo frente al COVID-19 son los mayores de 65 años en adelante, las portadoras de enfermedades neoplásicas como diabetes tipo 1 o insuficiencias cardíacas, y deben tener cuidados especiales.“Desde “la Municipalidad se prestará el servicio del Ómnibus Sanitario y casillas sanitarias, para instalar una guardia paralela a la del Hospital, y que la misma no se sature. El fin es poder realizar las extracciones de muestra de sangre que sean necesarias, aunque actualmente se están llevando a cabo a domicilio por personal capacitado y a través de recursos de la Provincia”, manifestó Vitaloni.El intendente Luis Castellano expresó que “hay varias medidas que están en análisis para ampliación del Decreto, en función de lo que están recomendando los profesionales de Salud, los gobiernos provincial y nacional. Hemos convocado al Concejo Municipal en conjunto con el equipo de salud local y provincial, porque debemos compartir con todos ellos la información, y además estamos trabajando en una reunión con privados para coordinar con ellos”.