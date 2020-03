Sesenta años del Club de Leones: Cronología de una acción humanitaria constante

Un lejano día de octubre de 1959, arribó a nuestra ciudad, procedente del “Club de Leones de Santa Fe”, una delegación interesada en crear una entidad hermana en Rafaela. Es así como el 9 de enero de 1960 se reunieron en el Aeroclub diecinueve personas de buena voluntad: Fulvio Amongero, Ernesto Becker, Juan R. Báscolo, Alberto Buffa, Enrique Carbajo, Antonio Cardone, José M. Colombo, Honorio Chiapero, Raúl Chicco, Simón Chicco, Eros Faraudello, Ricardo Giribone, Américo Grossi, Carlos Grossi, Bernardo Kuschnir, Virgilio Marcucci, Enrique Orlandi, Amadeo Pairone y Raúl Ripamonti, con el objeto de organizar el Club de Leones de Rafaela, procediendo a dar lectura al “Código de Ética” y a los Objetivos del Leonismo, según lo establecido por la “Asociación Internacional de Clubes de Leones”, organización de la cual obtienen su “Carta Constitutiva” el 12 de marzo de 1960.Esta institución comienza a transitar el largo camino del servicio humanitario, bajo la consigna “Nosotros servimos”, filosofía de vida de un insigne visionario: Melvin Jones, quien creara el Leonismo en Chicago, EE.UU., el 17 de junio de 1917, con el objeto de trabajar por un mundo mejor, sin exclusiones, comprometido en luchar por el bien común y la solidaridad social sin fronteras.Entre las “Obras Mayores” llevadas a cabo por nuestro Club de Leones, recordamos con orgullo la construcción de la Escuela para Niños con Capacidades Diferentes, “Melvin Jones”, la cual lleva honrosamente el nombre del fundador del Leonismo a nivel internacional, para dar respuesta a una imperiosa necesidad surgida en nuestra ciudad y su zona de influencia. Hoy, a conmemorarse 50 años de su inauguración, Escuela Especial Nº 2027 celebra con alborozo esta generosa iniciativa, que le permitiera llevar a cabo tantos años de siembra en el fértil terreno de la educación.Recordamos que en 1974 se le donó al Hospital un Micrótomo por coagulación y un Minifetón. Luego, durante el período 1976/77 se construyó e inauguró un aula en el Jardín de Infantes No.5 “Federico Froebel”.En noviembre de 1979, la Municipalidad local autorizó al Club de Leones de Rafaela a construir otra “Obra Mayor”: el edificio destinado a “Guardería Infantil”, en el Barrio Villa Podio (hoy “Jardín Materno Infantil Nº 2 “Magdalena Bruno”), actividad de servicio que implicó un nuevo reto para nuestra institución, que comprendió no sólo las obras de infraestructura, sino su equipamiento. En una emotiva ceremonia fue inaugurada el 16 de julio de 1983, haciéndose entrega oficial del edifico a las autoridades municipales para su administración.Con fondos aportados por el Club de Leones de Rafaela, se construyó en un terreno donado por la familia Destéfani, el salón comunitario “Monseñor Vicente Zazpe”, se entregó a la parroquia “Rossello” en octubre de 2002, a efectos de preparar comidas para las familias necesitadas, administrar a los niños la “Copa de leche”, habilitar un costurero y brindar la catequesis. Y un año más tarde, se inauguró otra obra mayor de servicio, consistente en un salón comunitario, que lleva el nombre de la gran servidora universal, la “Madre Teresa de Calcuta”, destinado a cubrir necesidades de familias radicadas en el Barrio “Martín Fierro".El 26/06/1987 se inauguró la sede, ubicada en el inmueble sobre calle Alem 347 de esta ciudad, que consta de un zaguán, 3 habitaciones, galería cerrada, cocina, baño y patio, el cual se utilizar también para la recepción de donaciones, además de brindar el resguardo y la adecuada prestación de los bienes físicos que posee el Club, destinados a brindar los variados servicios a la comunidad.Durante el año 1989 se realizaron Operaciones de Cataratas, practicadas a personas carecientes de recursos económicos, con la colaboración de un oftalmólogo local, quien los intervenía gratuitamente, mientras que el club compraba lentes e insumos necesarios y abonaba los derechos sanatoriales, porque nuestro Hospital no contaba con un oftalmólogo- cirujano. En el año 2010 se suma al Proyecto de las 1500 operaciones de cataratas del Distrito 02 (Mega Proyecto Sight First 1567/O-2) y se trabajó con los oftalmólogos del Hospital Dr. Jaime Ferré. Ese mismo año, nuestra institución de servicio colaboró con el CUDAIO en la “Campaña de donación de sangre y de órganos para trasplante”.En octubre de 2010 se recibió un contenedor desde Australia con mercadería que fue donada al Hospital Dr. Jaime Ferré: camas hidráulicas, colchones hospitalarios, ropa para quirófano, ropa blanca, andadores, sillas para ducha, inodoro, cajoneras para quirófano, sillones reclinables para acompañantes y una PC para oftalmología; una PC fue entregada a los Bomberos Voluntarios de Rafaela; mantas tejidas fueron distribuidas a niños carenciados que asisten a distintos Hogares y también en Jardines de Infantes e instituciones de zonas marginales. Además, 118 colchones fueron repartidos entre varios SAMCos de la zona, actividad en la que participaron Clubes de Leones de Tostado, San Cristóbal, San Justo, entre otros.En marzo de 2012 se donó al Servicio de Oftalmología del Hospital Dr. Jaime Ferré una Lupa de contacto para realizar tratamientos- láser en pacientes con Retinopatías diabética, glaucoma, alteraciones vasculares retinales, etc. Las donaciones al Hospital Dr. Jaime Ferré son constantes: desde sábanas y ajuares para bebés, hasta aparatos como un Ecógrafo portátil para sala de maternidad, electrocardiógrafos, estetoscopios cardiológicos, etc. Nuestro Club también integra la Comisión Asesora Municipal, la cual anualmente hace entrega zapatillas a los niños carenciados de la ciudad.Pero la actividad que más identifica al Club de Leones es el “Control Visual”, operativo que se inició el 08/09/83 con niños de la Esc. “Melvin Jones”, con un aparato “Bauch y Lomb” donado por el Club de Leones de Caballito (Bs. As.). En un comienzo, Damas Leonas y Leones del Club se ocuparon de recorrer las escuelas primarias de la ciudad, para realizar la pesquisa en alumnos de 1° y 7° grados. Hasta que se firmó un convenio don el Ministerio de Educación y la Municipalidad local, la cual aporta actualmente personal para llevar a cabo esta tarea, que ya lleva más de 30 años de fructífera trayectoria (habiendo superado la cantidad de 110.000 niños examinados). Dicho Centro posee un “Banco de anteojos reciclados”, tanto para adultos como para niños, tratándose de incrementar el servicio a las escuelas de la zona rural, puesto que es un sector con grandes necesidades. En el período 2016/2017 se compró un nuevo equipo para la pesquisa visual, Plux Optix autorefractor binocular pediátrico A12C, el cual resulta mucho más cómodo y eficaz para llevarla a cabo directamente en las escuelas, para lograr una detección temprana de las afecciones..Tratando de cumplir con lo expresado por La Madre Teresa: “el fruto de la fe es el amor; el fruto del amor es el servicio; el fruto del servicio es la paz”, se llevan a cabo otras actividades relacionadas con el cuidado de la salud. Por ejemplo, para ayudar a quienes presenten una discapacidad o dificultad –así sea temporaria o permanente- el club cuenta con un banco de aparatos ortopédicos, que son entregados a las personas que lo necesiten, provenientes de la ciudad y zona, en calidad de préstamo: camas ortopédicas, andadores, bastones, inodoro portátil y sillas de ruedas. El voluntariado del Hospital “Jaime Ferré” recibe de parte de este club de servicio mantitas (tejidas por las damas Leones), además de prendas, pañales y juguetes para bebés y niños pequeños. Y con respecto a la campaña “Mitigar el hambre”, se entregan alimentos a La Casita del Niño y se realiza la donación todos los meses de leche larga vida, al merendero " Rellenitos de Amor" y de verduras al hogar " Simeón". Se colabora en campañas globales para combatir enfermedades como la diabetes y el cáncer infantil. En cuanto a la campaña “Proteger nuestro planeta”, se recolectan tapitas plásticas para ser recicladas y se realizan plantaciones de árboles en escuelas donde son requeridos para proveer de sombra a nuestros niños.Durante dos años (1995-1996) se llevó a cabo con excelentes resultados, el “Programa Destrezas para la Adolescencia Lion Quest”, con Maestras especializadas en Santa Fe, para cumplir su rol preventivo de adicciones en escuelas de nuestra ciudad. Con la colaboración de la Municipalidad de Rafaela y de la Dirección Regional de Educación. Continuando con el rol cultural y educativo que cumple el Club de Leones, se destinó un “Rincón de Lectura” para aquellos niños que tuvieran que esperar ser atendidos en el “Centro de Control Visual”. Y desde hace unas 3 décadas, todos los años se lleva a cabo el “Concurso Internacional Cartel de la Paz”, para lo cual se invita a escuelas primarias de Rafaela y la zona, para que los alumnos expresen sus ideales y sentimientos a través del arte, contándose con la colaboración de destacados artistas plásticos de la ciudad, para actuar como Jurado. Además, nuestra institución siempre participa en los “Concursos Literarios” y de “Fotografía” que organiza la Gobernación del Distrito 02, a la que pertenece (abarca toda la región litoral: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa), habiendo también organizado Certámenes en ambos rubros, a nivel local y zonal.En conmemoración del centenario del Leonismo en el mundo y después de estos 60 años de actividades ininterrumpidas en Rafaela, nuestra meta es concretar la construcción de una “Obra Mayor” de gran envergadura: el “Centro de Día para Adultos Mayores”, la cual en estos momentos concentra los máximos esfuerzos, pero para llevarla a cabo con mayor celeridad, es menester el apoyo de la comunidad toda. Se cuenta con un amplio terreno donado por la Municipalidad local (en la intersección de las calles Faraudello y Falucho), donde se dio comienzo a la edificación, con la construcción de los cimientos. Es por ello que hacemos un llamado a la solidaridad del pueblo rafaelino, siempre dispuesto a colaborar para salvar las necesidades de sus conciudadanos, y muy especialmente en este caso, porque está destinado a un sector etario tan requerido de contención, afecto y ayuda humanitaria, como lo es el integrado por personas de avanzada edad.Servir es dar lo mejor de sí, según manifestara Gabriela Mistral, es decir, actuando como: “El que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema”, ejercitando para ello la probidad, el respeto, la equidad y la solidaridad.