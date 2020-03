Suspendieron varias funciones de teatro y algunos elencos se despidieron

La avenida Corrientes presentaba el domingo a la noche una postal gris: no estaba desierta pero sí, muy lejos de su esplendor. Menos gente en sus veredas, algunos teatros cerrados tras la decisión de suspender funciones; y otros haciendo despedida. Mientras algunos elencos estaban en escena, el presidente Alberto Fernández anunciaba las nuevas medidas y restricciones para prevenir la propagación del coronavirus en la Argentina. La actividad teatral se restringirá por completo, después de un primer anuncio de tener capacidad limitada hasta 200 espectadores en un principio, reduciendo la cantidad de público a la mitad.Pero ahora la prohibición será completa, como lo será también para todo tipo de actividades masivas. Sin embargo, en la noche del domingo algunos teatros suspendieron funciones a último momento, tanto en Buenos Aires como en las plazas de Mar del Plata y Villa Carlos Paz.El empresario teatral Carlos Rottemberg anunció a los elencos de sus teatros que no harían función anoche, adhiriendo por completo a los anuncios aún antes de su entrada en vigencia inclusive. Por eso ya no hicieron funciones sus salas de Buenos Aires, las del Multiteatro y el Multitabarís; y en Mar del Plata las del Atlas, el América, el Lido, Bristol, Neptuno y Mar del Plata.Carmen Barbieri estaba preparada para la función despedida de su comedia, que no llegó a realizarse, en consonancia con la medida anunciada por Rottemberg para sus salas. La capocómica atraviesa un durísimo momento personal mientras su hijo Federico enfrenta un cáncer de intestino. Carmen volverá este martes a Buenos Aires para seguir de cerca el tratamiento del joven actor.Ya en la noche del sábado habían suspendido sus funciones el musical Kinky Boots hasta el 31 de marzo. Sus productores prefirieron adherir a los protocolos de prevención, como también sucedió en el caso de la comedia La gran depresión que protagonizan Nacha Guevara y Moria Casán. Otras funciones continuaron hasta anoche inclusive.En el caso de Cabaret, el espectáculo que protagonizan Florencia Peña y Mike Amigorena, la de anoche fue sí, su función despedida. El exitoso musical llegaría en principio hasta fines de marzo, pero ante la eventualidad de la contingencia actual, bajó definitivamente su telón.“Cabaret en mi corazón, siempre. Gracias al público y a cada uno de los que hicieron posible esta obra maravillosa. Un éxito que quedará por siempre en nosotros. Paramos porque entendemos que es un momento de meterse para adentro. Hasta siempre. Inolvidable Sally Bowles”, escribió la actriz en referencia a su personaje y al espectáculo la actriz que lideró la taquilla en 2019 con esta gran versión porteña del clásico de Broadway.También suspendió su función la comedia que produce Daniel Comba, Si la cosa funciona, de Woody Allen, en el Astros. Desde ahora, la medida de suspensión total de la actividad teatral no dejará lugar a dudas sobre la no continuidad de los espectáculos teatrales.