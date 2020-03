El Municipio adoptó medidas preventivas

Desde el Municipio local ayer fueron difundidas las medidas adoptadas para la prevención en virtud de la pandemia de Covid19. En tal sentido se hizo saber que el intendente Gonzalo Toselli informa acerca del Decreto N°2913/20, el cual detalla medidas inmediatas:-Artículo 2° dispone "la revocación a partir de la fecha -14/03/2020- y hasta el día 31 de marzo de 2020, de todas las habilitaciones comerciales de locales con establecimientos con Actividad bailable".-Por otra parte, el artículo 4° determina el factor de ocupación del cincuenta por ciento para restaurantes y similares.Asimismo se invita a cooperar en la implementación de medidas excepcionales tendientes a evitar conglomerados de personas para mitigar el impacto sanitario de la pandemiaEn la mañana de ayer, lunes 16 de marzo, se concretaron diversas reuniones de trabajo con la finalidad de garantizar las mejores condiciones posibles en la salud pública de nuestra ciudad. Se dictó un nuevo Decreto (Nº 2914/20) complementario al anteriormente publicado el sábado 14.En esta ocasión, se determinan las siguientes medidas:En dependencias municipales: Sólo asistir para realizar trámites indispensables y necesarios. Garantizar las distancias recomendadas por autoridades sanitarias. Existirá un agente sanitario que brindará información y restringirá grandes grupos dentro de las oficinas públicas. Se otorgan licencias excepcionales a todo trabajador/a municipal que reúna las siguientes condiciones: a. mayores de 60 años b. embarazadas c. grupos de riesgo (personas con enfermedades).En vecinales: Se suspenden provisoriamente los plazos para presentación de listas y acto eleccionario.Otras medidas importantes: Se establece un registro destinado al relevamiento de información referida a personas provenientes de cualquier país, en los últimos quince (15) días contados desde su ingreso a la ciudad. Hoteles, residenciales, pensiones, agencias de turismo y empresas de transporte deberán informar al respecto. Se recomienda la suspensión de todas aquellas actividades comerciales y sociales que no resulten indispensables para la cobertura de las necesidades básicas de la comunidad. Como ser, y sin limitarse a ellas: gimnasios, centros de estética, peluquerías, academias privadas. Cabe destacar que existen actualizaciones de medidas nacionales y regionales que son acatadas inmediatamente por el Gobierno local, por lo que se recomienda estar atento a la web municipal, en su sección “Salud”.La Municipalidad informó que, debido a la adhesión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram) al paro anunciado, se suspenderán los servicios municipales del martes 17 y miércoles 18 de marzo.Se destaca que no habrá atención al público en las dependencias municipales, así como tampoco habrá recolección de residuos, por lo que se ruega no sacarlos a la vía pública por esos dos días. En caso de necesidad o urgencia para retirarlos, puede acudir a los puntos limpios distribuidos en distintos lugares de la ciudad.También, se recuerda que no habrá servicio de la Guardia Urbana Sunchalense. Si necesita comunicarse por cualquier situación o hecho delictivo, deberá hacerlo directamente a los teléfonos correspondientes de la Comisaría N°3: 452911 / 101.En virtud de lo anunciado por el Gobierno de la Nación, se suspenden las actividades a partir del -16/03/2020- hasta el 31 de marzo en las siguientes dependencias y espacios municipales: en Jardín Municipal "Berta Giacosa" y "Claudio Ugalde", Escuela para el Trabajo, Liceo Municipal, Abuelos en Acción, talleres barriales.Se destaca que en la ciudad de Sunchales, sin embargo, se toman todas las medidas preventivas posibles para disminuir cualquier riesgo.Si tiene síntomas (fiebre, tos y dolor de garganta), no debe ir a atenderse a centros de salud o guardias de hospital, debe llamar al 107 o EMERGER (426767).Se continúa trabajando en el relevamiento de información para reportar aquellas/os vecinas/os que regresan o regresarán de zonas de riesgo para, posteriormente, cumplir con la cuarentena tal como establece el DNU 260/2020.Si tiene información de un/a vecino/a que volverá de países con circulación viral (China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa, Estados Unidos), podrán llamar al 425500 int. 105 o 147. O a la GUS 426008.