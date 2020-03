La Liga de España quedó parada hasta el 24 de abril

Los 18 clubes de la ACB se han reunido este lunes por videoconferencia, constituyéndose en Asamblea Extraordinaria para acordar de forma unánime la suspensión temporal de la Liga Endesa hasta el próximo 24 de abril con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y que tiene detenido el país y toda actividad profesional no esencial.Antonio Martín, Presidente de la acb, ha destacado que “la voluntad de todos los clubes sigue siendo reanudar la competición y finalizar la Liga Endesa 2019-20 en la medida y los tiempos que la situación lo permita”. Además, ha reforzado “la importancia del apoyo unánime de todos los clubes a una medida excepcional como es la suspensión temporal de la competición ante una situación tan grave como la que estamos viviendo con esta pandemia”.ACLARACION DE CORVALANFacundo Corvalán, quien llegó a la Argentina desde España en los últimos días, fue internado en un centro asistencial de Junín junto a su madre luego de que ambos presentaran síntomas compatibles con el Coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, el jugador del Real Canoe de la LEB Oro comunicó que se encuentra a la espera de los resultados del test para determinar si da positivo."Estamos muy bien y ya sin fiebre. Seguimos cumpliendo las indicaciones de los profesionales y del protocolo para no perjudicar a nadie hasta no tener los resultados definitivos", escribió en una foto publicada en sus redes.GESTO DE PEPE SANCHEZEl ex basquetbolista Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, quien fue integrante de la "Generación Dorada", puso a disposición del Estado el centro de alto rendimiento "Dow Center", del equipo Weber Bahía Basket, para que sea utilizado en lo que sea necesario en la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus."Momento de jugar el partido. Nos toca ahora a nosotros. Hay que quedarse en casa y salir solo por lo imprescindible. Lavarse las manos. Cada uno cumpliendo su rol y ayudando. La gente joven tiene que tomar conciencia de que son transmisores", manifestó en sus redes sociales. Y añadió mediante un video: "Necesitamos, hoy más que nunca, la colaboración de todos. No hay que mirarse sólo a uno mismo. A jugar el partido".