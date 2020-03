Jose Zehnder y la odisea de los deportistas para volver

La expansión de la pandemia del coronavirus le ha traído complicaciones a todo el mundo. En este caso, ocupándonos específicamente de las situaciones de los deportistas, las cancelaciones de torneos en la casi totalidad de la disciplinas encontró a muchos en situación comprometida para regresar a sus lugares de origen o donde están radicados.La tenista rafaelina Josefina Zehnder viajó a comienzos de este mes a Egipto para disputar tres Futures, pero solamente pudo hacerlo en dos, porque el último -que debía jugarse esta semana- se canceló el jueves pasado, día en que se resolvió parar los circuitos tenísticos al menos seis semanas."Me enteré el jueves pasado, cuando se había cancelado todo, asi que sigo en Egipto y no me puedo volver todavía", nos contó desde El Cairo.Sobre su destino de regreso, explicó que "Argentina no era una opción, la verdad, quiero regresar a España", recordando que previamente estuvo entrenando en Albacete.Pero por estos días no se puede asegurar nada. "Lo que pasa es que está muy complicado para volver, encima yo volaba por Air Italia, hacía El Cairo - Roma, Roma - Madrid. Italia es lo peor para ir en este momento, asi que hace del jueves que estoy intentando comunicarme con Despegar y Air Italia".En la primera de las empresas le dicen que solamente atienden pasajeros que vuelan dentro de las 72 horas, y su vuelo está programado para el 22. Tanto Jose como su padre Rodolfo desde Rafaela, intentan comunicarse sin éxito, lo cual es sin dudas aún peor."En la embajada Argentina no puedo tener respuestas, porque como no vuelvo a Argentina, parece que si sos argentina pero no volvés ahí, no se ocupan. Como resido en España, tengo contactos en la embajada española. Hasta el día de hoy el único aeropuerto de Roma que estaba cerrado era el de Champino, que es el mas chico, y yo volaba al otro que estaba abierto. Y sí podías volar de Italia a España, obviamente que cuando llegás a cada aeropuerto te toman la temperatura, y lo demás con esto del coronavirus".La principal complicación surgió ayer, en la noche de Egipto. "Hace una hora me acabo de enterar que el jueves cierran el aeropuerto de El Cairo, porque acá aunque casi no hay casos ya cerraron todas las escuelas y los clubes. Pero la gente en la calle circula normalmente, hay mucha dando vueltas. Como si no estuviera enterada del coronavirus", acotó.En la capital egipcia, la tenista de nuestra ciudad está alojada de unos amigos que conoció en su estadía en el tenis universitario de Estados Unidos, lo cual al menos brinda una tranquilidad en medio de la incertidumbre. Allí está entrenando también: "entrenamos dentro de casa, tenemos escaleritas, bandas elásticas, pelotas gigantes, lo hacemos como podemos. Lo que está pasando es un lío a nivel internacional que no se puede creer, pero veremos si el domingo puedo volver a casa".