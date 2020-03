Oscar Trinchieri en cuarentena

Ayer, Elvio Saravia informaba desde Sunchales en Reencuentro con Gerardo Zanoni que el concejal justicialista Oscar Trinchieri se encontraba en cuarentena preventiva y así lo había informado el propio Trinchieri a través de sus redes sociales.En comunicación con Radio Rafaela el exintendente de Sunchales relató que tal como lo expresa en su publicación en facebook luego de un viaje familiar por el sur argentino retornaron él y su familia a la ciudad de Sunchales."Si bien no es una zona considerada de riesgo, al recibir cierta información que llega desde el sur, hablamos con mi mujer y realizamos la consulta con nuestro médico, cuando le comentamos que habíamos compartido algunos momentos con periodistas extranjeros en embarcaciones, recorriendo el Beagle o haciendo la visita a los glaciares, nos enteramos del cierre de Parques Nacionales"."Seguimos paso a paso las indicaciones que nos dio la directora del Hospital de Sunchales, hasta el momento no indicaron análisis, la cuarentena es preventiva porque tenemos claro que podemos estar incubando algo y no queremos generar contagios en otras personas".Trinchieri precisó que son tres las personas de la familia que están en cuarentena, el matrimonio y uno de los hijos, "no se trata de dramatizar, acá el gran tema es el sistema sanitario que, si se da una situación masiva van a colapsar todos los centros de salud", agregó.Luego de agradecer el acompañamiento brindado por toda la comunidad de Sunchales Trinchieri reflexionó, "el video que se viralizó del hombre que agrede a un portero muestra una parte de nuestra argentinidad al palo que parece que es el lugar de los vivos a los que nadie puede marcarnos la cancha", al tiempo que puso en valor el trabajo de los medios de comunicación, "acá no juega la política, acá nadie se salva solo, la única salida es ayudarnos".