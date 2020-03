Más suspensiones en tenis

Después del anuncio oficial de la ATP de seis semanas de suspensiones de torneos, más las de Indian Wells, ahora la WTA anunció más bajas en el circuito y no habrá actividad oficial hasta el 2 de mayo.Así reza el principio del comunicado facilitado por el máximo organismo del tenis femenino. "Debido al brote de coronavirus global en curso, los torneos WTA en Stuttgart, Estambul y Praga no se llevarán a cabo según lo programado. Lo lamentamos por nuestros fieles seguidores, jugadoras, patrocinadores y todos aquellos que apoyan el tenis profesional femenino".La WTA comenzó, tras las bajas de Indian Wells y Miami, con la suspensión de Charleston, luego se sumaron otras citas, como la de Bogotá, y ahora estos tradicionales torneo en Europa, en especial el de Stuttgart, que reúne cada año a varias de las grandes protagonistas del tour. Su confirmación de que el tenis no puede continuar fue clara.La WTA fue ahora más allá que la ATP, poniendo una fecha más lejana para la vuelta al circuito, todo sujeto a cómo continuará esta pandemia en el mundo entero. Para el 2 de mayo, la fecha prevista, debiera comenzar la fase de clasificación para el torneo de Madrid.