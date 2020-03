Paritaria docente: a cuarto intermedio

Este lunes se llevó a cabo una nueva reunión paritaria del gobierno provincial con el sector docente, luego de que el viernes pasado se pospusiera debido a que la cartera educativa debía trabajar en la aplicación del protocolo ante la pandemia de coronavirus.Tras el encuentro que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo, el secretario Juan Manuel Pusineri informó que no hubo nueva oferta para los gremios y se acordó una reunión de la comisión técnica para el próximo miércoles en horario a confirmar. "La idea es seguir intercambiando y tener una propuesta definitiva en el régimen salarial para los docentes", indicó el funcionario provincial.Además, manifestó que durante la reunión se estuvo trabajando muy fuerte con la aplicación del protocolo por la pandemia ya que el gobierno considera muy importante "la opinión de los trabajadores que son, en definitiva, los que están en las escuelas".Por su parte Sonia Alesso, secretaria general de AMSAFE señaló que el gobierno planteó que estaba comprometido a mejorar la propuesta del 10% que hiciera la semana pasada. "Nosotros insistimos en lo que tiene que ser un propuesta salarial que vaya a jubilados y activos, es decir, a todos los trabajadores de la educación más allá de la situación de revista". Además esperan que la oferta salarial no pierda con respecto a la inflación.En tanto, desde Sadop Pedro Bayúgar se refirió al marco en el que se da la negociación salarial. Cambia el clima porque las expectativas de los docentes está en la salud" y agregó que la suspensión de las clases permite ocuparse del tema sin tanta urgencia. En este sentido, indicó que debe hacerse hincapié en el tema de transporte y que los docentes no tengan que asistir a las escuelas para que se reduzca el traslado. Respecto a las negociaciones la ministra de Educación, Adriana Cantero, señaló que se acordó una comisión para discutir la propuesta salarial el próximo miércoles en donde adelantó que esperan "cerrar una propuesta final" a fin de terminar de afinar los detalles en la próxima reunión paritaria.No obstante, destacó que la atención en estos momentos está puesta en la situación del coronavirus y la aplicación de los protocolos para proteger a la comunidad educativa.