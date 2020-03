El clásico tendrá que esperar, sin precisiones

El Regional Amateur se para como el resto del fútbol argentino. Aunque recién este martes se oficializaría con mayores detalles, los dirigentes en AFA, ante la presión de los jugadores, accedieron dando marcha atrás a lo que había expresado el presidente Alberto Fernández el domingo a la tarde.Es una buena noticia para los futbolistas, que a nivel nacional estaban esperando que se detenga la competencia por los riesgos de la Pandemia del coronavirus, y también para la mayoría de los clubes que disputan este torneo. Recordemos que se trata de un certamen amateur o semi-profesional en el mejor de los casos, donde los ingresos de los clubes por recaudaciones son fundamentales.En la primera fecha de la segunda fase, tanto Ben Hur en el partido con Atlético San Jorge como Brown de San Vicente frente a 9 de Julio tuvieron pérdidas importantes jugando sin público. En el caso de la BH, el costo para abrir el estadio "Néstor Zenklusen" estuvo entre los 30.000 y 40.000 pesos, contabilizando terna arbitral, policía y demás gastos.De todos modos, aún no hay precisiones a futuro y eso se verá con el transcurrir de los días. Si bien la resolución es hasta el 31 de marzo, no hay garantías que al día siguiente ya se pueda volver a jugar con normalidad. Es más, parece complicado que sea así. Y en el caso del Regional Amateur no se vislumbra que siga teniendo eco la idea de reanudar el torneo jugando, por prevención, sin público durante un tiempo más. De hecho Racing de Córdoba fue uno de los que realizó una movida durante el fin de semana para evitar que se jugara.Eso sí, imaginamos que cuando se pueda reanudar, habrá algunas fechas entre semana para reacomodar el calendario, algo que también pasará en las otras categorías. Si el Consejo Federal lo resuelve así, se chocará con los adelantos entre semana de Liga Rafaelina. Pero no es conveniente aventurarse tanto y esperar el paso de estos días.CLASICO POSTERGADODe esta manera, el partido entre 9 de Julio y Ben Hur por la segunda fecha de la Zona 2 en la Región Litoral Sur tendrá que esperar. Recordemos que el León perdió en San Vicente por 2 a 1 y estará obligado a ganar en el Soltermam para no ceder más terreno en las posiciones.En tanto, el Lobo tratará de sumar buenos puntos en el primero de los tres partidos consecutivos que tendrá como visitante.Cuando se dispute el partido, 9 de Julio no podrá contar con Sebastián Acuña y Ben Hur con Luciano Kummer, quienes fueron expulsados el fin de semana. En el León seguramente esté disponible Maximiliano Martínez, una pieza importante durante la primera fase que no pudo ser de la partida por una lesión sufrida en el último entrenamiento. En cuanto al equipo dirigido por Carlos Trullet, este período de inactividad oficial posiblemente le permita poner en condiciones de jugar a Martín Zbrun.En tanto, en el otro partido de la segunda fecha se medirán Atlético San Jorge frente a Brown.LAS OTRAS ZONASLos resultados de las restantes dos zonas de la Región Litoral Sur, en su segunda fase, fueron estos:Atlético Paraná 3 - Sp. Urquiza de Paraná 0 y ADIUR de Rosario 2 - Atlético Carcarañá 0.Malvinas de Federal 1 - Atlético Uruguay 2 y Libertad de Concordia 1 - 9 de Julio de Colonia Ayuí 0.