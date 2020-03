Jefe de la diplomacia argentina tiene coronavirus en Venezuela

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El máximo representante diplomático argentino en Venezuela, Eduardo Porretti, fue ayer diagnosticado como portador de coronavirus, aunque su sintomatología no es grave y no corre peligro.El diplomático argentino seguirá al frente de la Embajada, que tiene 24 empleados, y que hace varios días se encuentra cerrada porque el gobierno de Nicolás Maduro declaró la cuarentena en siete estados del país, incluyendo a la capital, Caracas."No tengo idea cómo me contagié", sostuvo el diplomático en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).Asimismo, indicó que el canciller Felipe Solá le transmitió "su solidaridad" y agregó que se encuentra solo, sin su familia, en la casa destinada a él."Estoy solo, siguiendo las recomendaciones del gobierno local y del de Buenos Aires. Congelamos las actividades. Yo estoy sin mi familia. Llevo tiempo sin ver a mis hijas y los diplomáticos en el extranjero pasamos por estas cuestiones", sostuvo.Porreti fue ascendido el año pasado a embajador, pero nunca llegó a ocupar ese rango porque el gobierno de Mauricio Macri lo eliminó por sus diferencias con Maduro.Por ahora, Alberto Fernández no concedió la figura de embajador para el representante argentino en Caracas, en tanto que Venezuela tampoco tiene un embajador designado en Buenos Aires.