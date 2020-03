Una huella marcada en los corazones argentinos: ¿vuelve la Renault Fuego?

La Renault Fuego se convirtió en un ícono para la Argentina en la década de 1980 luego de ser comercializado en otros países europeos. Lanzado en el Viejo Continente hacia fines de los años 70’, las primeras unidades fueron importadas en 1981. Al poco tiempo, más específicamente en 1982, la leyenda del rombo comenzó a ser producida en la planta cordobesa de Santa Isabel y se consolidó como uno de los autos más atractivos del momento junto al Ford Sierra XR4, su principal oponente.La rivalidad no sólo se dio en el mercado local, sino que también llegó a las categorías del automovilismo nacional como TC2000. La Fuego derivaba del Renault 18 y se convirtió en el último modelo coupé en ser producido en Argentina, tras despedirse de la línea de montaje en 1992. En 1987, sumó una nueva versión denominada GTX con motor 2.2 de 116 CV de potencia y tras un año de comercialización, en 1988 adoptó un nuevo rediseño y salió a la venta la variante GTA.Ya en los inicios de la década siguiente, la denominación pasó a ser GTA MAX hasta el final de su ciclo de vida. Además, también hubo versiones como TS, TL, GTS y TX.Durante el último tiempo, se presentaron nuevos proyectos para que el modelo vuelva a ver la luz una vez más, con distintos cambios en relación a la tradicional coupé. En contrapartida, la marca francesa no dio indicios de aceptar la propuesta, pero al menos por el momento ya existe el primer prototipo.El concepto toma la esencia retro presente en el auto de los años 80’ y 90’, pero también incorpora diferentes líneas modernas pertenecientes al siglo XXI.Por otra parte, el Renault Captur fue renovado en Rusia y se espera que las modificaciones sean adoptadas en el modelo regional producido en Brasil e importado por Argentina.Tras la presentación de la nueva generación de Duster en Sudamérica y la futura llegada a nuestro mercado, se espera que el otro SUV compacto que ofrece la marca del rombo se convierta en el segundo crossover en incorporar nuevos cambios.A pesar de que en Europa, también se comercializa, el Captur del Viejo Continente es un "Renault nato", ya que no posee componentes de la firma rumana Dacia como el vendido de este lado del Océano Atlántico. El SUV regional posee la misma plataforma B0 que Duster, Logan, Stepway y Sandero y más allá de tener un diseño distintivo frente a otros vehículos de la automotriz francesa, se podría decir que es un Duster más moderno con elementos diferenciadores, al menos si se lo compara con el crossover de primera generación, vendido en Brasil hasta hace poco tiempo y todavía presente en Argentina.El Captur lanzado recientemente en Rusia inspirará al SUV producido en el país vecino, pero hay chances de que los cambios que se tendrán en cuenta sean los del interior ya que del lado externo casi no hay modificaciones, con excepción de las líneas cromadas de la parrilla. En contrapartida, es posible que también sume algunos componentes estéticos del modelo europeo como los faros delanteros en forma de C. La base seguiría siendo la misma (B0).Uno de los principales cambios estará debajo del capó con la incorporación del motor 1.3 turbo TCe de 150 CV fabricado en asociación con Mercedes-Benz y le ganaría de mano al Duster de tracción integral que será otro de los encargados en adoptar esta motorización.Por dentro, sumará un nuevo volante multifunción y un nuevo sistema multimedia. El nuevo Captur será presentado en la primera mitad de este año y llegaría entre fines de 2020 y principios de 2021. (Fuente: Parabrisas - Perfil)