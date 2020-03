TELECOM: medidas por el coronavirus

Sabemos de la criticidad que tienen las comunicaciones en este escenario de emergencia sanitaria que está atravesando el país y el mundo. Estamos trabajando para garantizar que nuestros clientes puedan estar comunicados y conectados en todo el país, reforzando nuestra red de infraestructura y sistemas y asegurando nuestra plataforma de servicios. El objetivo es que puedan comunicarse con su familia, amigos, clientes o con quien necesiten durante el período de aislamiento; que estén conectados con el trabajo desde su casa y que cuenten con un catálogo de contenidos diferencial para entretener a los más chicos y a los más grandes también. Es una situación de extrema sensibilidad y estamos trabajando para cuidarnos entre todos. Es por eso que estamos reforzando nuestros canales de contacto digitales y telefónicos para que puedan realizar cualquier gestión de servicio desde su domicilio y no sea necesario que se acerquen a nuestras oficinas.Para todos los colaboradores de áreas administrativas, operativas y de soporte a la gestión de todo el país estamos fomentando home office en línea con las recomendaciones de las autoridades pertinentes. La compañía cuenta con herramientas que permiten a sus colaboradores acceder a los sistemas de gestión y administración en forma deslocalizada con las mismas facilidades y niveles de seguridad que si estuvieran en su puesto de trabajo.Los colaboradores que integren alguno de los grupos de riesgo por patologías preexistentes, no concurrirán a las oficinas de la compañía, cualquiera sea su tarea.Estamos redefiniendo la atención en oficinas comerciales, respetando las recomendaciones de los profesionales médicos sobre el contacto entre personas, limitando las gestiones presenciales a aquellas relativas a Entrega y Cambio de SIM, Siniestros y Garantías de Equipos Celulares y devolución de Decodificadores. Por esta situación particular, recordamos que nuestros clientes pueden hacer uso de los canales electrónicos, aplicaciones móviles y línea telefónica: Teléfonos 0810-122-2225 o*111, nuestras webs cablevisionfibertel.com.ar, personal.com.ar. O bien a través de los canales digitales en redes sociales. También pueden descargar la app “Mi Personal” o “Mi cuenta Cablevisión Fibertel” para realizar consultas, reclamos, reimpresión y pago de factura, adquisición/modificación de servicios, solicitudes de servicio técnico de internet o TV y gestiones administrativas de modificación de cuenta. De esa forma podremos atenderlos y resolver sus consultas minimizando los riesgos.La emergencia que estamos atravesando y las medidas dispuestas por las autoridades para evitar el contagio del #Coronavirus plantean un gran desafío para nuestros planteles técnicos, dedicados a que nuestros clientes puedan tener la mejor experiencia de nuestros servicios de conectividad. Por eso, también estamos reorganizando nuestra forma de trabajar para que al ingresar a los domicilios nuestros técnicos y nuestros clientes estén seguros.Ya estamos trabajando en esos cambios, que involucran a mucha gente, procesos y sistemas en todo el país. Por eso pedimos paciencia por las demoras que puedan darse en la programación de las visitas a domicilio, y también pedimos colaboración con nuestros operadores que pedirán algo más de información que lo habitual. Son cambios repentinos, justificados por esta coyuntura.